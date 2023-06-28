Мусульмане перекрыли центр Екатеринбурга для проведения праздника

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Так, несколько тысяч мусульман пришли в мечеть на утреннюю службу, а потом они стояли на территории мечети. Кроме того, мусульмане расположились на ковриках на проезжей части перекрытых улиц для проведения молитв, пишет Е1.
Исламский праздник будет продолжаться три дня. В первый день совершается жертвоприношение животного, а в остальные два верующие ходят друг к другу в гости.
Напомним, празднование Курбан-байрама 28 июня 2023 года также состоялось в Москве. Мусульмане молились в трех мечетях столицы.