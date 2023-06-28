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Мусульмане перекрыли центр Екатеринбурга для проведения праздника

28 июня 2023, 15:51
Фото: Е1
Центральные улицы Репина и Заводская в Екатеринбурге были перекрыты для проведения мусульманского праздника Курбан-байрам 28 июня 2023 года.

Так, несколько тысяч мусульман пришли в мечеть на утреннюю службу, а потом они стояли на территории мечети. Кроме того, мусульмане расположились на ковриках на проезжей части перекрытых улиц для проведения молитв, пишет Е1.

Фото: Е1

Исламский праздник будет продолжаться три дня. В первый день совершается жертвоприношение животного, а в остальные два верующие ходят друг к другу в гости.

Напомним, празднование Курбан-байрама 28 июня 2023 года также состоялось в Москве. Мусульмане молились в трех мечетях столицы.

Примерно 200 тысяч мусульман приняли участие в праздновании Курбан-байрама в Москве
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Праздник#Ислам#Мусульмане#Служба#Мечеть#Улицы#Перекрытие#Общество
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