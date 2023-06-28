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Неизвестный устроил поджог на железной дороге под Екатеринбургом

28 июня 2023, 05:40
Фото: 1MI
Неизвестный поджог батарейный шкаф на железной дороге. Инцидент случился под Екатеринбургом на перегоне Сысерть-Мраморское 27 июня.

Злоумышленник отогнул дверцу шкафа и поджог внутренности. Однако пожара не случилось, так как возгорание само потухло. Попытка диверсии была замечена одним из машинистов проезжающего мимо поезда, пишет Telegram-канал SHOT.

Произошедшее не повлияло на работу транспорта на железной дороге. На месте работали правоохранители. Они нашли следы обуви, отпечатки пальцев и орудия взлома. Личность правонарушителя устанавливается.

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#Поджог#Железная дорога#Пожар#Диверсия#Правоохранители#Криминал#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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