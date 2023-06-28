Неизвестный устроил поджог на железной дороге под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Злоумышленник отогнул дверцу шкафа и поджог внутренности. Однако пожара не случилось, так как возгорание само потухло. Попытка диверсии была замечена одним из машинистов проезжающего мимо поезда, пишет Telegram-канал SHOT.
Произошедшее не повлияло на работу транспорта на железной дороге. На месте работали правоохранители. Они нашли следы обуви, отпечатки пальцев и орудия взлома. Личность правонарушителя устанавливается.