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Нежилое двухэтажное здание вспыхнуло в Нижнем Тагиле

28 июня 2023, 16:29
Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГО
В нежилом двухэтажном здании в Нижнем Тагиле случился пожар. Происшествие случилось на Газетной улице вечером 28 июня 2023 года.

Прибывшие к месту возгорания пожарные эвакуировали автомобиль, который находился в гараже, пристроенном к зданию, рассказали в пресс-службе отдела надзорной деятельности по Нижнему Тагилу и ГО.

Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГО

Площадь произошедшего пожара — 250 квадратных метров. Пострадавших нет. Сейчас пожар локализован, спасатели делают приливку и разбирают конструкции. Причины случившегося будут установлены позднее.

Напомним, 28 июня 2023 года в Нижнем Тагиле загорелся дом, где находится магазин DNS.

Клубы дыма: в Нижнем Тагиле полыхает дом, где расположен супермаркет DNS
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