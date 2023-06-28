Нежилое двухэтажное здание вспыхнуло в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
Прибывшие к месту возгорания пожарные эвакуировали автомобиль, который находился в гараже, пристроенном к зданию, рассказали в пресс-службе отдела надзорной деятельности по Нижнему Тагилу и ГО.
Площадь произошедшего пожара — 250 квадратных метров. Пострадавших нет. Сейчас пожар локализован, спасатели делают приливку и разбирают конструкции. Причины случившегося будут установлены позднее.
Напомним, 28 июня 2023 года в Нижнем Тагиле загорелся дом, где находится магазин DNS.