Никаких следов. Силовики рассказали о ходе поисков 6-летнего ребенка в Екатеринубурге

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Уголовное дело по статье за убийство продолжают расследовать. В СК по Свердловской области подтвердили, что опекун мальчика Вероника признана потерпевшей. Она проверена на полиграфе вместе с теми, кто мог что-то знать. Следователи уже осмотрели места происшествия и назначили экспертизы. Кроме того, проведены необходимые обыски, изъяты и проанализированы записи с камер наблюдения.
Следователи продолжают отрабатывать версию о том, что к пропаже ребенка могут быть причастны ранее судимые граждане. Отмечается, что в поиске мальчика задействованы более 1,5 тысячи человек. В общей сложности за время мероприятий опрошены 1,8 тысячи человек.
Также в СК отметили, что о ходе расследования уже доложено главе СК РФ Александру Бастрыкину.
В УМВД по Екатеринбургу отметили, что розыск Далера продолжается. Полицейскими и волонтерами патрулируется район Вторчермета. Постепенно зона поиска расширяется. Все сообщения от граждан проверяются.
К сожалению, на данный момент ни одна информация от очевидцев не подтвердилась. Достоверных сведений о возможном местонахождении мальчика нет. Тем не менее Полиция просит граждан сообщать в случае обнаружения схожих по приметам детей по телефонам 294-14-94 или 102(02), — сообщили в УМВД по Екатеринбургу.
Отмечается, что полиция будет продолжать поиски до обнаружения ребенка и установления обстоятельств его пропажи.