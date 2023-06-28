Никаких следов. Силовики рассказали о ходе поисков 6-летнего ребенка в Екатеринубурге

Уголовное дело по статье за убийство продолжают расследовать. В СК по Свердловской области подтвердили, что опекун мальчика Вероника признана потерпевшей. Она проверена на полиграфе вместе с теми, кто мог что-то знать. Следователи уже осмотрели места происшествия и назначили экспертизы. Кроме того, проведены необходимые обыски, изъяты и проанализированы записи с камер наблюдения.