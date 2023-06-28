Новую молодежную премию планируется ввести в Свердловской области

Posted Сегодня, 17:27
Published Сегодня, 17:27
Modified Сегодня, 17:29
Updated Сегодня, 17:29
Уральская молодежь готова способствовать развитию родного региона, передает департамент информационной политики. На форуме они представили проекты, которые направлены на повышение качества жизни в Свердловской области.
Сегодня Куйвашев обсудил и другие меры поддержки студенчества и молодых специалистов в представителями Среднего Урала. На полях форума «Утро» в Миасском городском округе глава назвал это направление одним из приоритетов областных властей. Так, с 1 сентября динамика в этом направлении будет из-за реализации программы «Кампус».
«Кампус» подразумевает стипендиальную программу, которая пока касается только отличников, обучающихся по приоритетным для региона специальностям. Мы сделаем и скидочную программу — в партнёрстве с торговыми сетями, фитнес-центрами, заведениями общепита, кинотеатрами, футбольным клубом «Урал» и хоккейным клубом «Автомобилист». В магазинах будет отдельная полка «Кампус», где товары будут продаваться со скидкой, — отметил Куйвашев.