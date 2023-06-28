Новую молодежную премию планируется ввести в Свердловской области

Сегодня Куйвашев обсудил и другие меры поддержки студенчества и молодых специалистов в представителями Среднего Урала. На полях форума «Утро» в Миасском городском округе глава назвал это направление одним из приоритетов областных властей. Так, с 1 сентября динамика в этом направлении будет из-за реализации программы «Кампус».