tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:27

Published Сегодня, 17:27

Modified Сегодня, 17:29

Updated Сегодня, 17:29

Изображение материала

Новую молодежную премию планируется ввести в Свердловской области

28 июня 2023, 17:27
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал идею об учреждении премии в сфере молодежной политики. Этот вопрос будет проработан областными властями.

Уральская молодежь готова способствовать развитию родного региона, передает департамент информационной политики. На форуме они представили проекты, которые направлены на повышение качества жизни в Свердловской области.

Сегодня Куйвашев обсудил и другие меры поддержки студенчества и молодых специалистов в представителями Среднего Урала. На полях форума «Утро» в Миасском городском округе глава назвал это направление одним из приоритетов областных властей. Так, с 1 сентября динамика в этом направлении будет из-за реализации программы «Кампус».

«Кампус» подразумевает стипендиальную программу, которая пока касается только отличников, обучающихся по приоритетным для региона специальностям. Мы сделаем и скидочную программу — в партнёрстве с торговыми сетями, фитнес-центрами, заведениями общепита, кинотеатрами, футбольным клубом «Урал» и хоккейным клубом «Автомобилист». В магазинах будет отдельная полка «Кампус», где товары будут продаваться со скидкой, — отметил Куйвашев.
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Читайте также:
«Новые люди» помогли екатеринбургским студентам создать уникальный бизнес-проектСтудентов из Екатеринбурга арестовали на 7 суток за фото в интернетеЭкс-президент Кыргызстана впервые за 20 лет приедет в Екатеринбург
#Марина Шорина#Премия#Студенты#Молодежь#Евгений Куйвашев#Общество#Свердловская область
Подпишитесь
Новоженов с НТМК: всего один кандидат выдвинут на звание «Почетного гражданина Тагила»
Сегодня, 12:23
Роспотребнадзор нашел 61 превышение выбросов в воздухе Тагила за восемь дней в мае
Сегодня, 05:31
Что такое гринвошинг и есть ли он в Нижнем Тагиле?
Вчера, 09:15
Жители Верхней Салды пожаловались на унылый День молодежи
Сегодня, 13:43
В 2,5 раза выросло число подделки молочных продуктов в Свердловской области
Вчера, 11:34
Участок по доставке пенсий переехал в новое место в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:50