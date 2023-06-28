Нравственно-патриотический центр для подростков появится в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Строительство проводится в рамках проекта «За други своя». В его рамках дети от 10 до 16 лет принимают участие в многодневных экспедициях, где проживают в полевых условиях. Также они участвуют в «Георгиевских играх» и иных мероприятиях.
По информации службы милосердия, строительство центра нужно, чтобы мероприятия можно было проводить в течение всего года и независимо от погоды.
На пожертвования граждан уже поставлен забор для будущего центра, сделаны часть канализации, котлован, а также привезены щебень и песок. В ближайшее время планируется построить первый корпус. На эти цели требуется пять миллионов рублей.
Проект «За други своя» направлен на патриотическое и нравственное воспитание, профилактику деструктивного поведения, а также развитие положительных коммуникационных навыках.