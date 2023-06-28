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Нравственно-патриотический центр для подростков появится в Свердловской области

28 июня 2023, 11:25
Фото: Православная служба милосердия
В селе Колютино в Свердловской области появится нравственно-патриотический центр для подростков. Об этом сообщается на сайте православной службы милосердия.

Строительство проводится в рамках проекта «За други своя». В его рамках дети от 10 до 16 лет принимают участие в многодневных экспедициях, где проживают в полевых условиях. Также они участвуют в «Георгиевских играх» и иных мероприятиях.

По информации службы милосердия, строительство центра нужно, чтобы мероприятия можно было проводить в течение всего года и независимо от погоды.

На пожертвования граждан уже поставлен забор для будущего центра, сделаны часть канализации, котлован, а также привезены щебень и песок. В ближайшее время планируется построить первый корпус. На эти цели требуется пять миллионов рублей.

Проект «За други своя» направлен на патриотическое и нравственное воспитание, профилактику деструктивного поведения, а также развитие положительных коммуникационных навыках.

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#Строительство#Дети#Центр#Экономика#Свердловская область#Ирина Кирилова
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