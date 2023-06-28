Пермяк с наркотиками попался под Нижним Тагилом из-за ДТП с фургоном

Его успели задержать и вызвали на место полицию. Во время осмотра автомобиля в багажнике была найдена сумка с 49 свертками. Как оказалось, в них находился метилэфедрон. Его планировалось разместить в закладках на территории Кушвы. Туда как раз мужчины и направлялись.