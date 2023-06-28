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Пермяк с наркотиками попался под Нижним Тагилом из-за ДТП с фургоном

28 июня 2023, 08:18
Житель Пермского края попал в ДТП с фургоном под Нижним Тагилом. Во время процедуры оформления аварии он нервничал и пытался сбежать. В результате при нем были найдены наркотики.

Ехал мужчина на Ford Focus. В какой-то момент он врезался в грузовой фургон. Никто не пострадал, но когда инспекторы прибыли на место, то увидели, что виновник заметно нервничает. Отмечается, что от прохождения медосвидетельствования мужчина отказался, а в какой-то момент попытался сбежать. Из его одежды выпали свертки, обмотанные изолентой.

Его успели задержать и вызвали на место полицию. Во время осмотра автомобиля в багажнике была найдена сумка с 49 свертками. Как оказалось, в них находился метилэфедрон. Его планировалось разместить в закладках на территории Кушвы. Туда как раз мужчины и направлялись.

Дальше выяснилось, что прибыл в город мужчина с приятелем. Они проживали в съемной квартире на улице Лебяжинской. Там был задержан второй подозреваемый, а при осмотре жилья обнаружился еще 61 сверток и контейнер с наркотиками. Данная партия должна была убыть в Верхнюю Салду, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Теперь в отношении мужчин расследуется уголовное дело за сбыт и покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Оба они заключены под стражу.

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#Ирина Кирилова#Фургон#Наркотики#Полиция#Авария#Задержание#Криминал#Нижний Тагил
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