Пермяк с наркотиками попался под Нижним Тагилом из-за ДТП с фургоном

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Ехал мужчина на Ford Focus. В какой-то момент он врезался в грузовой фургон. Никто не пострадал, но когда инспекторы прибыли на место, то увидели, что виновник заметно нервничает. Отмечается, что от прохождения медосвидетельствования мужчина отказался, а в какой-то момент попытался сбежать. Из его одежды выпали свертки, обмотанные изолентой.
Его успели задержать и вызвали на место полицию. Во время осмотра автомобиля в багажнике была найдена сумка с 49 свертками. Как оказалось, в них находился метилэфедрон. Его планировалось разместить в закладках на территории Кушвы. Туда как раз мужчины и направлялись.
Дальше выяснилось, что прибыл в город мужчина с приятелем. Они проживали в съемной квартире на улице Лебяжинской. Там был задержан второй подозреваемый, а при осмотре жилья обнаружился еще 61 сверток и контейнер с наркотиками. Данная партия должна была убыть в Верхнюю Салду, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Теперь в отношении мужчин расследуется уголовное дело за сбыт и покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Оба они заключены под стражу.