Похитил 300 тысяч: курьер мошенников осужден на год в Нижнем Тагиле

Подсудимый действовал по предварительному сговору с другими участниками преступной схемы. До его визита потерпевшей поступил звонок. Мошенники рассказали, что ее родственник стал виновником дорожной аварии, поэтому необходимо заплатить деньги, чтобы на него не завели уголовное дело. В результате женщина отдала курьеру 300 тысяч рублей. Похитив деньги, подсудимый и неустановленные лица потратили их по своему усмотрению.