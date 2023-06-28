tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:30

Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Изображение материала

Похитил 300 тысяч: курьер мошенников осужден на год в Нижнем Тагиле

28 июня 2023, 10:30
Фото: 1MI
Мужчина, который похитил 300 тысяч у женщины в Нижнем Тагиле по схеме «родственник попал в ДТП», осужден на один год условно с испытательным сроком на 1,5 года.

Дело рассматривалось в Ленинском районном суде Нижнего Тагила. Следствию удалось доказать, что ночью 9 января 2023 года обвиняемый приехал к дому на улице Ермака. Там он поднялся в квартиру на четвертом этаже. Он представился вымышленным именем и с разрешения хозяйки зашел в жилище.

Подсудимый действовал по предварительному сговору с другими участниками преступной схемы. До его визита потерпевшей поступил звонок. Мошенники рассказали, что ее родственник стал виновником дорожной аварии, поэтому необходимо заплатить деньги, чтобы на него не завели уголовное дело. В результате женщина отдала курьеру 300 тысяч рублей. Похитив деньги, подсудимый и неустановленные лица потратили их по своему усмотрению.

В течение испытательного срока подсудимый должен доказать свое исправление. Материальный ущерб возмещен в полном объеме в ходе предварительного следствия. Приговор не был обжалован и вступил в законную силу, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе Ленинского районного суда Нижнего Тагила.
Курьер телефонных мошенников задержан в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
350 тысяч лишилась пенсионерка из Екатеринбурга из-за «попавшего в ДТП родственника»Кассир общепита в Екатеринбурге отдала мошенникам 2 миллиона рублей42 раза перевела деньги мошеннику жительница Нижнего Тагила
#Мошенник#Суд#Деньги#Полиция#Криминал#Эксклюзив#Нижний Тагил#Евгения Сафина#Мошенники#Срок
Подпишитесь
Роспотребнадзор нашел 61 превышение выбросов в воздухе Тагила за восемь дней в мае
Сегодня, 05:31
Почетный гражданин, ты у нас теперь один? Депутаты Нижнего Тагила выберут без выбора
Вчера, 14:01
Что такое гринвошинг и есть ли он в Нижнем Тагиле?
Вчера, 09:15
Депутаты Верхней Салды выбрали главой города Александра Маслова
Вчера, 07:47
В 2,5 раза выросло число подделки молочных продуктов в Свердловской области
Вчера, 11:34
Смог и слезы: выбросы ЕВРАЗ НТМК зависли над Нижним Тагилом 28 июня
Сегодня, 03:04