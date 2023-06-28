Похитил 300 тысяч: курьер мошенников осужден на год в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Дело рассматривалось в Ленинском районном суде Нижнего Тагила. Следствию удалось доказать, что ночью 9 января 2023 года обвиняемый приехал к дому на улице Ермака. Там он поднялся в квартиру на четвертом этаже. Он представился вымышленным именем и с разрешения хозяйки зашел в жилище.
Подсудимый действовал по предварительному сговору с другими участниками преступной схемы. До его визита потерпевшей поступил звонок. Мошенники рассказали, что ее родственник стал виновником дорожной аварии, поэтому необходимо заплатить деньги, чтобы на него не завели уголовное дело. В результате женщина отдала курьеру 300 тысяч рублей. Похитив деньги, подсудимый и неустановленные лица потратили их по своему усмотрению.
В течение испытательного срока подсудимый должен доказать свое исправление. Материальный ущерб возмещен в полном объеме в ходе предварительного следствия. Приговор не был обжалован и вступил в законную силу, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе Ленинского районного суда Нижнего Тагила.