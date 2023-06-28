Председатель ФОМС Баланин заявил об увеличении финансирования для лечения онкобольных

Так, по ОМС теперь проводятся высокотехнологичные операции. Более широко стали применяться и другие современные методы лечения мирового уровня, в том числе разработки ядерной медицины. В то же время расширяются схемы лекарственного лечения разных видов рака. Стоит отметить, что передовые методы помощи онкобольным теперь доступны не только в центральных институтах, специализирующихся на этих заболеваниях.