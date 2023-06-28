Председатель ФОМС Баланин заявил об увеличении финансирования для лечения онкобольных

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Председатель ФФОМС Илья Баланин отметил тенденцию более внимательного отношения к оказанию медпомощи пациентам с онкологическими заболеваниями в России. Финансовое обеспечение онкологической помощи значительно увеличено. В прошлом году на эти цели было выделено более 327 миллиардов рублей. По сравнению с 2018 годом это в 3,5 раза больше, пишет kp.ru.
Благодаря дополнительному финансированию за прошедшие четыре года помощь для больных онкологией стала более доступной.
Так, по ОМС теперь проводятся высокотехнологичные операции. Более широко стали применяться и другие современные методы лечения мирового уровня, в том числе разработки ядерной медицины. В то же время расширяются схемы лекарственного лечения разных видов рака. Стоит отметить, что передовые методы помощи онкобольным теперь доступны не только в центральных институтах, специализирующихся на этих заболеваниях.
В рамках реализации федпроекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в российских регионах открываются центры протонной и лучевой терапии. Об этом сообщила Ольга Царева, заместитель председателя Федерального фонда ОМС.
На сегодняшний день онкологические заболевания по полису ОМС лечат преимущественно лапароскопическим методом, который является наиболее щадящим для пациентов. Как рассказали врачи-онкологи, лапароскопия — это проколы в брюшной стенке и других органах и тканях. К операции открытым способом специалисты прибегают в случаях, когда лечение проколами невозможно. Однако после таких процедур пациентам приходится долго восстанавливаться.
В настоящее время идет активное развитие органосохраняющих подходов. Если характер опухолевого процесса и его распространенность позволяют, то врачи стремятся максимально сохранить органы пациента.
Эксперты ФФОМС рассказали и о таким важном направлении помощи онкобольным, как реконструктивная хирургия. В рамках обязательного медицинского страхования пациентам проводят ряд восстановительных операций.
В последние годы значительно расширились списки препаратов для химиотерапии. Теперь по полису ОМС граждане могут получать лекарства более эффективного действия.
Кроме этого, по ОМС становится все более доступной иммунотерапия. В основе этого передового лекарственного метода лечения онкологии лежит программирование иммунных клеток больного для распознавания и уничтожения злокачественных новообразований в его организме.