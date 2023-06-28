Примерно 200 тысяч мусульман приняли участие в праздновании Курбан-байрама в Москве

Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости». По словам первого зампреда Совета муфтиев России и муфтия Московской области Рушана Аббясова, в Соборной мечети собралось 105 тысяч человек, в Исторической — 50 тысяч, а в Мемориальной — 40 тысяч человек.