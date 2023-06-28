Примерно 200 тысяч мусульман приняли участие в праздновании Курбан-байрама в Москве

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости». По словам первого зампреда Совета муфтиев России и муфтия Московской области Рушана Аббясова, в Соборной мечети собралось 105 тысяч человек, в Исторической — 50 тысяч, а в Мемориальной — 40 тысяч человек.
Курбан-байрам является одним из главных праздников исламского мира. Даты его празднования зависят от лунного календаря и астрономических наблюдений. В этом году он будет отмечаться в течение трех дней, начиная с 28 июня.