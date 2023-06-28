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Published Сегодня, 12:48

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Updated Сегодня, 12:52

Примерно 200 тысяч мусульман приняли участие в праздновании Курбан-байрама в Москве

28 июня 2023, 12:48
Около 200 тысяч мусульман приняли участие в праздновании Курбан-байрама в Москве. Торжественная молитва прошла в трех мечетях города.

Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости». По словам первого зампреда Совета муфтиев России и муфтия Московской области Рушана Аббясова, в Соборной мечети собралось 105 тысяч человек, в Исторической — 50 тысяч, а в Мемориальной — 40 тысяч человек.

Курбан-байрам является одним из главных праздников исламского мира. Даты его празднования зависят от лунного календаря и астрономических наблюдений. В этом году он будет отмечаться в течение трех дней, начиная с 28 июня.

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