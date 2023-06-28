Роспотребнадзор нашел 61 превышение выбросов в воздухе Тагила за восемь дней в мае

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Уже известно, что в мае этого года лишь 10 дней в Нижнем Тагиле оставались «чистыми», а в остальные — в воздухе превышали норму вредные вещества. При этом почти весь месяц в городе действовал режим неблагоприятных метеоусловий, когда маловетреная погода не позволяла промышленным выбросам рассеиваться в полной мере. А это увеличивает вред, наносимый организму человека.
Контролирует выбросы с предприятий, в том числе в период НМУ, Росприроднадзор. Ведомство проверяет, какие мероприятия по снижению объема вредных веществ в воздухе проводят заводы во время неблагоприятных метеоусловий, и делает собственные замеры. Также замеры проводят специалисты Роспотребнадзора, который обязан следить за благополучием здоровья граждан.
TagilCity.ru направил в оба ведомства запросы с просьбой предоставить результаты контроля за тагильскими предприятиями в мае и итоги замеров воздуха. Результаты у надзорников оказались противоположными.
Росприроднадзор в период с 28 апреля по 24 мая проводил на ЕВРАЗ НТМК внеплановую проверку с целью установить факт выполнения предписания об устранении экологических нарушений, выданного ранее. В период проверки ведомство также сделало инструментальные замеры на источниках выбросов.
Превышений предельно допустимых выбросов не зафиксировано, — сказано в официальном ответе TagilCity.ru от врио заместителя руководителя Владимира Вязникова.
Кроме того, по информации ведомства, 15 мая совместно со специалистами ЦЛАТИ были проведены замеры воздуха в расчетных точках ЕВРАЗ НТМК. Точное месторасположение этих точек в ответе не указано. Однако и тогда превышений вредных веществ в атмосфере обнаружено не было. При этом станция УГМС на Сухоложском поселке ловила в этот день превышение формальдегида в размере 1,02 ПДК.
Превышение вредных веществ на станциях мониторинга воздуха УГМС в период практически всего мая Росприроднадзор связывает с природными пожарами, бушующими тогда в Свердловской области.
Управлением дополнительно направлен запрос в Главное управление МЧС России по Свердловской области о представлении информации о пожарах и чрезвычайных ситуациях, зафиксированных на территории и окрестностях города Нижнего Тагила в период с мая по июнь 2023 года, которые могли повлиять на качество атмосферного воздуха, в ответе на который сообщается о 15 природных пожарах на площади 955 га с начала пожароопасного периода 2023 года, — сказано в ответе Росприроднадзора.
Во время природных пожаров в воздух, действительно, могут выбрасываться вредные вещества — твердые частицы, двуокись углерода, окись углерода, соединения азота, а также органические летучие компоненты, в том числе формальдегид, бензол и метан. Из этого списка в мае в воздухе превышали норму оксид и диоксид азота и формальдегид. Однако остальные вещества, которые также были в воздухе Нижнего Тагила с превышениями, — фенол, аммиак и сероводород — не выделяются при горении леса. Наличие их в воздухе в городе ведомство никак не объясняет.
Роспотребнадзор делал замеры воздуха только девять дней в прошлом месяце. Первый из них, 12 мая, — в связи с природным пожаром в районе Леневки. Пробы воздуха были взяты в деревне Анатольская, СНТ «Карасиха», парке им. Бондина и экопарке на ГГМ.
Исследования проводились на следующие показатели: оксид углерода, РМ
2,5 и 10, оксид азота, диоксид азота, оксид серы, сероводород, синильная кислота, формальдегид, сажа. В объеме проведенных исследований качество атмосферного воздуха соответствовало гигиеническим нормативам, — сообщил в официальном ответе TagilCity.ru заместитель руководителя Роспотребнадзора Свердловской области Илья Власов.
Следующие замеры, уже в рамках программы «Чистый воздух», проводились специалистами Роспотребнадзора в период с 22 по 29 мая на пяти постах: улица Октябрьской революции, 54 (центр), пересечение Октябрьского и Уральского проспектов (ГГМ), пересечение улиц Космонавтов и Высокогорская (Выя), улица Кутузова, 8 (Тагилстрой), пересечение Дзержинского проспекта и улиц Свердлова, Орджоникидзе и Молодежная (Вагонка).
Всего в этот период было взято 2 450 проб воздуха, из них 61 была с неудовлетворительными результатами: