Роспотребнадзор нашел 61 превышение выбросов в воздухе Тагила за восемь дней в мае

Во время природных пожаров в воздух, действительно, могут выбрасываться вредные вещества — твердые частицы, двуокись углерода, окись углерода, соединения азота, а также органические летучие компоненты, в том числе формальдегид, бензол и метан. Из этого списка в мае в воздухе превышали норму оксид и диоксид азота и формальдегид. Однако остальные вещества, которые также были в воздухе Нижнего Тагила с превышениями, — фенол, аммиак и сероводород — не выделяются при горении леса. Наличие их в воздухе в городе ведомство никак не объясняет.