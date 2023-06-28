Шахматист из Нижнего Тагила стал призером Всероссийских соревнований

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Это ученик спортивной школы «Стратегия» Тимофей Шипилов. Он соревновался в категории шахматистов в возрасте до 13 лет.
Соревнования под названием «Кубок губернатора Свердловской области» состоялись в Екатеринбурге. В них участвовали девочки и мальчики в разных возрастных категориях — до 9, 11, 13 и до 15 лет.
Как сообщили в администрации Нижнего Тагила, в общей сложности соревновались 300 шахматистов. Это ребята из разных областей: Свердловской, Курганской, Челябинской, Омской, Тюменской, Кировской областей, Москвы, Пермского края и ХМАО.