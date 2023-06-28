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Шахматист из Нижнего Тагила стал призером Всероссийских соревнований

28 июня 2023, 13:51
Фото: Администрация Нижнего Тагила
На Всероссийском турнире шахматист из Нижнего Тагила стал серебряным медалистом.

Это ученик спортивной школы «Стратегия» Тимофей Шипилов. Он соревновался в категории шахматистов в возрасте до 13 лет.

Соревнования под названием «Кубок губернатора Свердловской области» состоялись в Екатеринбурге. В них участвовали девочки и мальчики в разных возрастных категориях — до 9, 11, 13 и до 15 лет.

Как сообщили в администрации Нижнего Тагила, в общей сложности соревновались 300 шахматистов. Это ребята из разных областей: Свердловской, Курганской, Челябинской, Омской, Тюменской, Кировской областей, Москвы, Пермского края и ХМАО.

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#Нижний Тагил#Шахматист#Шахматы#Соревнования#Спорт#Екатеринбург#Елена Озерова
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