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Сифилис обнаружили у сотрудницы детского сада Челябинска

28 июня 2023, 07:35
Фото: 1MI
В одном из детских садов Челябинска обнаружилось венерическое заболевание. Сотрудница могла заразить сифилисом одного из воспитанников.

Администрация дошкольного учреждения попыталась скрыть происходящее от родителей. Однако потом, считают родители, мог заразиться один из воспитанников.

Со взрослых начали собирать согласие для забора анализов у детей, не объясняя причину. Кроме того, их пригласили на экстренное собрание в актовом зале и порекомендовали всем срочно пропить антибиотики. Долгое время медицинский работник не говорила, от чего придется лечиться, пишет SHOT.

Установлено, что работница болела уже более двух недель. Сифилисом можно заразиться не только половым путем, но и бытовым. Например, если женщина трогала руками кружку, а потом ее задел ребенок.

Заразившихся, как считают родители, может быть больше. Воспитанников и сотрудников дошкольного учреждения сейчас обследуют. По данному факту следователями организована процессуальная проверка. Главе федерального аппарата Александру Бастрыкину доложат о ходе мероприятий.

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#Марина Шорина#Сифилис#Детский сад#Родители#Дети#Воспитатели#Происшествия#Челябинск
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