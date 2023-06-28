Сифилис обнаружили у сотрудницы детского сада Челябинска

Со взрослых начали собирать согласие для забора анализов у детей, не объясняя причину. Кроме того, их пригласили на экстренное собрание в актовом зале и порекомендовали всем срочно пропить антибиотики. Долгое время медицинский работник не говорила, от чего придется лечиться, пишет SHOT.