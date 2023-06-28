Смертность в Нижнем Тагиле почти в 2 раза превысила рождаемость

Численность постоянного населения города при этом составляет 336,9 тысячи человек. Однако постоянно в городе в 2022 году проживали 338,9 тысячи человек. Помимо того, за 2022 год в Нижний Тагил прибыли почти 4 тысячи человек, а выбыли — 5,3 тысячи. За один год миграционная убыль составила 1418 человек. При этом в 2021 году этот показатель был положительным и составил 75 человек.