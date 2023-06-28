Смертность в Нижнем Тагиле почти в 2 раза превысила рождаемость

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
Так, по данным на 1 января 2023 года, в городе родились 2660 человек. По сравнению с 2021 годом показатель снизился. Тогда в Нижнем Тагиле родились 2951 человек. При этом с кончались в 2022 году 5186 человек. Этот показатель по сравнению с предыдущим годом также снизился. Тогда умерли 7069 человек. Таким образом естественная убыль составила 2526 человек.
Численность постоянного населения города при этом составляет 336,9 тысячи человек. Однако постоянно в городе в 2022 году проживали 338,9 тысячи человек. Помимо того, за 2022 год в Нижний Тагил прибыли почти 4 тысячи человек, а выбыли — 5,3 тысячи. За один год миграционная убыль составила 1418 человек. При этом в 2021 году этот показатель был положительным и составил 75 человек.