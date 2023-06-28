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Смог и слезы: выбросы ЕВРАЗ НТМК зависли над Нижним Тагилом 28 июня

28 июня 2023, 03:04
Фото: tagilcity.ru
Ранним утром в среду 28 июня над кокосохимическим производством ЕВРАЗ НТМК зависли выбросы серо-красного цвета, а жители Вагонки пожаловались на неприятный запах.
— Доброе утро! Вот такая «замечательная» картина каждое утро. Плюс запах гари и слезы из глаз, — написала в редакцию TagilCity.ru жительница дома по ул. Володарского Татьяна.

Фотография с серо-красными выбросами, зависшими над Нижним Тагилом, пришла в редакцию в 6 утра. Можно предположить, что это ночные выбросы, которые из-за безветренной погоды не рассеиваются и накрывают город смогом.

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Кстати, в течение мая в режим НМУ в Нижнем Тагиле станциями УГМС регулярно выявлялись превышения ПДК вредных веществ именно в ночное и утреннее время, а проверка надзорных органов выявила, что ЕВРАЗ НТМК не снижает объемы выбросов в режим НМУ в установленном законом порядке.

ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле не проводит в полном объеме снижение выбросов в НМУ
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В результате в мае 2023 года в Нижнем Тагила было всего 10 дней без превышения ПДК вредных веществ, а жители города дышали диоксидом азота, формальдегидов и россыпью других опасных для здоровья выбросов.

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#Нижний Тагил#Экология#Выбросы#ЕВРАЗ НТМК#Смог#Коксохим#Эксклюзив
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