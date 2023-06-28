Смог и слезы: выбросы ЕВРАЗ НТМК зависли над Нижним Тагилом 28 июня

Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
Modified Сегодня, 03:06
Updated Сегодня, 03:06
— Доброе утро! Вот такая «замечательная» картина каждое утро. Плюс запах гари и слезы из глаз, — написала в редакцию TagilCity.ru жительница дома по ул. Володарского Татьяна.
Фотография с серо-красными выбросами, зависшими над Нижним Тагилом, пришла в редакцию в 6 утра. Можно предположить, что это ночные выбросы, которые из-за безветренной погоды не рассеиваются и накрывают город смогом.
Кстати, в течение мая в режим НМУ в Нижнем Тагиле станциями УГМС регулярно выявлялись превышения ПДК вредных веществ именно в ночное и утреннее время, а проверка надзорных органов выявила, что ЕВРАЗ НТМК не снижает объемы выбросов в режим НМУ в установленном законом порядке.
В результате в мае 2023 года в Нижнем Тагила было всего 10 дней без превышения ПДК вредных веществ, а жители города дышали диоксидом азота, формальдегидов и россыпью других опасных для здоровья выбросов.