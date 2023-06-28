Смог и слезы: выбросы ЕВРАЗ НТМК зависли над Нижним Тагилом 28 июня

Кстати, в течение мая в режим НМУ в Нижнем Тагиле станциями УГМС регулярно выявлялись превышения ПДК вредных веществ именно в ночное и утреннее время, а проверка надзорных органов выявила, что ЕВРАЗ НТМК не снижает объемы выбросов в режим НМУ в установленном законом порядке.