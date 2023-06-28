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В Нижнем Тагиле началась реконструкция дома Евлампия Копылова

28 июня 2023, 08:58
Фото: Скрин с видео "Телекон"
Двухэтажное здание, бывший дом Евлампия Копылова, реконструируют в Нижнем Тагиле. По окончании работ он должен приобрести свои исторические очертания.

Работы производятся осторожно. В настоящий момент рабочие занимаются фасадом сооружения, сообщает «Телекон».

Сам же фасад значительным изменениям не подвергался. Отмечается, что дом построили в начале 19 века. С течением времени он сильно износился. Историки полагают, что архитектором сооружения был Александр Зиновьевич Комаров.

Большая часть работ производится вручную. Это важно для того, чтобы не повредить историческое здание. Реставратор Владимир Бекетов рассказал, что те элементы фасада, которые были утрачены, снимаются.

Далее по ним делается модель аналогичного элемента — его и устанавливают на фасад. Отмечается, что для этого снимается точная матрица исторического элемента. Результатом станет около 20% новодела с 80% сохранением исторических деталей.

В прошлом на первом этаже дома был магазин, на втором — жилые помещения. Копыловы были Демидовскими крепостными. А после отмены крепостного права хозяин дома занялся предпринимательством и стал меценатом.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Реконструкция#Историческое здание#Элементы#Фасад#Рабочие#Город
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