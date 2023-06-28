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В Свердловской области разыскивается пропавший из вагончика в лесу пермяк

28 июня 2023, 04:45
Фото: МО МВД «Краснотурьинский»
27-летний Андрей Анфалов пропал в лесном массиве в 10 километрах от Карпинска. Он ушел из вагончика в ночь с 21 на 22 июня и с тех пор о нем ничего неизвестно.

Сам молодой человек является уроженцем поселка Гайны Пермской области. Мужчина имеет рост около 175 сантиметров, худощавое телосложение, овальное лица, светлые глаза и волосы, а также толстые губы.

В день пропажи на нем были надеты красная куртка, спортивные штаны темного цвета, кепка, серые кроссовки. При себе у молодого человека камуфляжный рюкзак, сообщили в МО МВД «Краснотурьинский».

В ведомстве попросили жителей Карпинска, Волчанская и близлежащих поселков обратиться в полицию при наличии информации о пропавшем по телефонам 3-34-33 или 02.

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#Ирина Кирилова#Полиция#Пропавший#Лес#Происшествия#Карпинск#Краснотурьинск#Волчанск
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