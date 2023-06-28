В Свердловской области разыскивается пропавший из вагончика в лесу пермяк

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
Modified Сегодня, 04:47
Updated Сегодня, 04:47
Сам молодой человек является уроженцем поселка Гайны Пермской области. Мужчина имеет рост около 175 сантиметров, худощавое телосложение, овальное лица, светлые глаза и волосы, а также толстые губы.
В день пропажи на нем были надеты красная куртка, спортивные штаны темного цвета, кепка, серые кроссовки. При себе у молодого человека камуфляжный рюкзак, сообщили в МО МВД «Краснотурьинский».
В ведомстве попросили жителей Карпинска, Волчанская и близлежащих поселков обратиться в полицию при наличии информации о пропавшем по телефонам 3-34-33 или 02.