В жестоком обращении с сыном-инвалидом обвинила воспитателя мать в Нижнем Тагиле

О жестоком обращении рассказали и другие родители, а нянечка это позднее подтвердила. По словам Анны, в первый раз одна из матерей увидела, как воспитатель пинает ее сына в голову. В тот же день женщина пожаловалась заведующей, а воспитатель извинилась. После этого нянечка увидела, как педагог бьет другую девочку во время сна.