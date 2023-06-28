В жестоком обращении с сыном-инвалидом обвинила воспитателя мать в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
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Updated Сегодня, 03:49
Одна из родительниц Анна подала на воспитателя в суд. Она заявила, что педагог пинала ее ребенка по голове. Мальчик не говорит из-за особенностей развития. Поэтому он ходил в коррекционную группу.
О жестоком обращении рассказали и другие родители, а нянечка это позднее подтвердила. По словам Анны, в первый раз одна из матерей увидела, как воспитатель пинает ее сына в голову. В тот же день женщина пожаловалась заведующей, а воспитатель извинилась. После этого нянечка увидела, как педагог бьет другую девочку во время сна.
Также Анна обратилась в Управление образования Нижнего Тагила, к уполномоченному по правам ребенка в Свердловской области, в Следственный комитет, прокуратуру и даже в аппарат президента.
Свидетелем в суде выступила нянечка. Она уволилась сразу после скандала, пишет Е1.
Заведующая детским садом Елена Фефелова рассказала, что в марте 2023 года в детском саду уже была проверка по этому поводу. В апреле 2023 года воспитатель уволилась.
По словам руководителя, в группе для детей с умственной отсталостью было семь воспитанников. Сын Анны пришел в садик в 4 года. Также Елена Фефелова отметила, что родители отказывались выполнять рекомендации психиатра, а на их основе строится работа педагога.
Заведующая утверждает, что общалась с семьей мальчика. При этом воспитатель все обвинения отрицала, а камер в здании нет. Также она отметила, что педагоги от детей получают синяки и царапины.
В Управлении образования Нижнего Тагила подтвердили, что Анна обращалась к ним. Там также отметили, что информацию о побоях проверяет полиция.
Другие родители в качестве свидетелей рассказали, что воспитатель могла случайно задеть ногой ребенка, когда поднимала его — он лег на пол, — пояснили в управлении образования.
Там добавили, что семье были принесены извинения, а сама мама заявила, что претензий у нее нет. Данные о ситуации были переданы в полицию, проверка еще не окончена. Также проверяются и иные заявления.
Группа поставлена на контроль руководителя объединения, к которому относится детский сад. При этом ранее официальных жалоб на воспитателя не поступало. Однако еще до окончания проверки она уволилась по семейным обстоятельствам.