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В жестоком обращении с сыном-инвалидом обвинила воспитателя мать в Нижнем Тагиле

28 июня 2023, 03:47
Фото: Midjourney
Воспитательницу детского сада №20 родители детей обвинили в рукоприкладстве. Матери заявляют, что видели жестокое обращение с детьми. По словам одного из воспитанников, педагог пинала одного ребенка по голове, а второго била плинтусом.

Одна из родительниц Анна подала на воспитателя в суд. Она заявила, что педагог пинала ее ребенка по голове. Мальчик не говорит из-за особенностей развития. Поэтому он ходил в коррекционную группу.

О жестоком обращении рассказали и другие родители, а нянечка это позднее подтвердила. По словам Анны, в первый раз одна из матерей увидела, как воспитатель пинает ее сына в голову. В тот же день женщина пожаловалась заведующей, а воспитатель извинилась. После этого нянечка увидела, как педагог бьет другую девочку во время сна.

Также Анна обратилась в Управление образования Нижнего Тагила, к уполномоченному по правам ребенка в Свердловской области, в Следственный комитет, прокуратуру и даже в аппарат президента.

Свидетелем в суде выступила нянечка. Она уволилась сразу после скандала, пишет Е1.

Заведующая детским садом Елена Фефелова рассказала, что в марте 2023 года в детском саду уже была проверка по этому поводу. В апреле 2023 года воспитатель уволилась.

По словам руководителя, в группе для детей с умственной отсталостью было семь воспитанников. Сын Анны пришел в садик в 4 года. Также Елена Фефелова отметила, что родители отказывались выполнять рекомендации психиатра, а на их основе строится работа педагога.

Заведующая утверждает, что общалась с семьей мальчика. При этом воспитатель все обвинения отрицала, а камер в здании нет. Также она отметила, что педагоги от детей получают синяки и царапины.

В Управлении образования Нижнего Тагила подтвердили, что Анна обращалась к ним. Там также отметили, что информацию о побоях проверяет полиция.

Другие родители в качестве свидетелей рассказали, что воспитатель могла случайно задеть ногой ребенка, когда поднимала его — он лег на пол, — пояснили в управлении образования.

Там добавили, что семье были принесены извинения, а сама мама заявила, что претензий у нее нет. Данные о ситуации были переданы в полицию, проверка еще не окончена. Также проверяются и иные заявления.

Группа поставлена на контроль руководителя объединения, к которому относится детский сад. При этом ранее официальных жалоб на воспитателя не поступало. Однако еще до окончания проверки она уволилась по семейным обстоятельствам.

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