Вирусолог рассказал о невозможности привиться от норовируса

Вирусолог рассказал о гуляющей по Ревде инфекции

Профессор МГУ и вирусолог Алексей Аграновский пояснил, что представляет из себя норовирус. В этом месяце из-за него пострадали десятки детей в Ревде. Доктор биологических наук раскрыл, чем он опасен и как распространяется.