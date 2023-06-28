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Вирусолог рассказал о невозможности привиться от норовируса

28 июня 2023, 08:56
Фото: 1MI

Вирусолог рассказал о гуляющей по Ревде инфекции

Профессор МГУ и вирусолог Алексей Аграновский пояснил, что представляет из себя норовирус. В этом месяце из-за него пострадали десятки детей в Ревде. Доктор биологических наук раскрыл, чем он опасен и как распространяется.

Норовирус схож с вирусом полиомиелита, энцефаломиокардита и другими. Почти 90% небактериального гастроэнтерита у людей случается из-за этого вируса. Случаются вспышки инфекции.

Вирус распространяется с пищей и всякими загрязнениями, которые могут попасть в организм через рот. Эксперт советуют не пренебрегать гигиеническими мерами. В случае бурного развития норовируса, возможны ограниченные карантины.

Эта инфекция крайне редко вызывает тяжелые случаи, — пояснил Аграновский.

Он добавил, что норовирусные инфекции регистрируют по всему миру, и они не привязаны к конкретному региону.

У детей болезнь протекает тяжелее, чем у взрослых. Специалисты знают, как ее лечить, при этом прививки от него не делаются.

Ранее стало известно, что в детском саду № 50 Ревды выявили 20 случаев заражения норовирусом. В дошкольном учреждении № 17 заболели четыре человека, а в № 34 — три. Группы, в которых выявлены зараженные воспитанники, закрыты на карантин.

Пятеро детей заразились норовирусом в лагере в Свердловской области
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#Марина Шорина#Заболевание#Вирус#Детский сад#Здоровье#Свердловская область
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