Вирусолог рассказал о невозможности привиться от норовируса

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Норовирус схож с вирусом полиомиелита, энцефаломиокардита и другими. Почти 90% небактериального гастроэнтерита у людей случается из-за этого вируса. Случаются вспышки инфекции.
Вирус распространяется с пищей и всякими загрязнениями, которые могут попасть в организм через рот. Эксперт советуют не пренебрегать гигиеническими мерами. В случае бурного развития норовируса, возможны ограниченные карантины.
Эта инфекция крайне редко вызывает тяжелые случаи, — пояснил Аграновский.
Он добавил, что норовирусные инфекции регистрируют по всему миру, и они не привязаны к конкретному региону.
У детей болезнь протекает тяжелее, чем у взрослых. Специалисты знают, как ее лечить, при этом прививки от него не делаются.
Ранее стало известно, что в детском саду № 50 Ревды выявили 20 случаев заражения норовирусом. В дошкольном учреждении № 17 заболели четыре человека, а в № 34 — три. Группы, в которых выявлены зараженные воспитанники, закрыты на карантин.