Владелицы собак заплатили 35 тысяч хозяйке покусанного пса в Екатеринбурге

В парке встретились владельцы собак пород шарпей, кане-корсо и лайка, сообщает Свердловский областной суд. В какой-то момент питомцы отошли к кормушке для птиц, в этот момент пес лайка напрыгнула на шарпея и стала кусать. К драке присоединилась собака кане-корсо. Он гулял с хозяйкой, при этом на псе не было намордника и поводка.