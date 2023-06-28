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Владелицы собак заплатили 35 тысяч хозяйке покусанного пса в Екатеринбурге

28 июня 2023, 08:05
Фото: Midjourney
В Екатеринбурге суд взыскал с владельцев собак 35 тысяч рублей за нападение на шарпея. ЧП произошло в сентябре прошлого года в парке «7 ключей».

В парке встретились владельцы собак пород шарпей, кане-корсо и лайка, сообщает Свердловский областной суд. В какой-то момент питомцы отошли к кормушке для птиц, в этот момент пес лайка напрыгнула на шарпея и стала кусать. К драке присоединилась собака кане-корсо. Он гулял с хозяйкой, при этом на псе не было намордника и поводка.

В результате пострадал шарпей, его пришлось везти к ветеринару. Для решения конфликта хозяйка кане-корсо перевела на счет пострадавшей стороны 865 рублей — половину трат на ветеринара, так как собаку покусал не только ее пес.

Пострадавшая сторона же отнесла в суд иск в отношении хозяйки пса кане-корсо. Она потребовала выплатить ей 100 тысяч рублей и расходы на представителя в размере 58 500 рублей. В судебном заседании выяснилось, что на питомца истца напали две собаки, поэтому судить нужно владельцев обеих.

Тогда ответчицей стала еще и владелица лайки. В результате с двух ответчиков суд взыскал по 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также расходы на представителя — 20 тысяч рублей.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Собака#Суд#Драка собак#Ветеринар#Происшествия
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