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Водитель автобуса в Нижнем Тагиле зажал голову ребенка в дверях и поехал

28 июня 2023, 16:47
Фото: 1MI
Водитель зажал между дверями голову ребенка, выходившего из автобуса, и продолжил движение. Инцидент случился в Нижнем Тагиле.

Ребенок выходил из автобуса вместе с мамой. Водитель, не обратив внимание на выходящих, закрыл двери и поехал. Между дверями оказались зажаты голова ребенка и рука женщины, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Остановился водитель после возмущений остальных пассажиров в салоне. Потом, не поинтересовавшись состоянием ребенка и не извинившись, он поехал дальше.

По факту произошедшего инцидента в полиции организовали проверку. По ее итогам будут приняты меры.

Напомним, в апреле 2023 года в Екатеринбурге между двумя автомобилями зажало 93-летнюю женщину. После происшествия у пенсионерки появился синяк на ноге.

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#Нижний Тагил#Свердловская область#Дети#Инцидент#Проверка#Полиция#Автобус#Ребенок#Водитель#Происшествия#Елизавета Зиборова
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