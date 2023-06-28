Водитель автобуса в Нижнем Тагиле зажал голову ребенка в дверях и поехал

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
Ребенок выходил из автобуса вместе с мамой. Водитель, не обратив внимание на выходящих, закрыл двери и поехал. Между дверями оказались зажаты голова ребенка и рука женщины, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Остановился водитель после возмущений остальных пассажиров в салоне. Потом, не поинтересовавшись состоянием ребенка и не извинившись, он поехал дальше.
По факту произошедшего инцидента в полиции организовали проверку. По ее итогам будут приняты меры.
Напомним, в апреле 2023 года в Екатеринбурге между двумя автомобилями зажало 93-летнюю женщину. После происшествия у пенсионерки появился синяк на ноге.