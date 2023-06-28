Водитель автобуса в Нижнем Тагиле зажал голову ребенка в дверях и поехал

Ребенок выходил из автобуса вместе с мамой. Водитель, не обратив внимание на выходящих, закрыл двери и поехал. Между дверями оказались зажаты голова ребенка и рука женщины, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».