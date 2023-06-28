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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

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Водитель грузовика снес иномарку на обочине на трассы под Екатеринбургом

28 июня 2023, 13:05
Фото: Е1
На ЕКАД ассенизатор на скорости врезался в легковушку Chevrolet, которая стояла на обочине. Пострадали три человека.

Очевидцы рассказали, что водителю КАМАЗа либо стало плохо за рулем, либо он уснул. Мужчина находится в больнице, его состояние медики оценивают как тяжелое, пишет Е1.

Свидетель событий рассказал, что КАМАЗ ехал в сторону Горного Щита, в какой-то момент он «собрал» около 100 метров бордюр, а затем врезался в припаркованную на обочине иномарку.

В машине находились две женщины. Сюда они приехали для сбора грибов и в этот момент как раз только что зашли в автомобиль и пристегнули ремни безопасности. Обе женщины также пострадали.

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#Екатеринбург#ЕКАД#Иномарка#Больница#КАМАЗ#ДТП#Обочина#Происшествия#Елена Озерова
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