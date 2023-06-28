Водитель грузовика снес иномарку на обочине на трассы под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Очевидцы рассказали, что водителю КАМАЗа либо стало плохо за рулем, либо он уснул. Мужчина находится в больнице, его состояние медики оценивают как тяжелое, пишет Е1.
Свидетель событий рассказал, что КАМАЗ ехал в сторону Горного Щита, в какой-то момент он «собрал» около 100 метров бордюр, а затем врезался в припаркованную на обочине иномарку.
В машине находились две женщины. Сюда они приехали для сбора грибов и в этот момент как раз только что зашли в автомобиль и пристегнули ремни безопасности. Обе женщины также пострадали.