Водитель грузовика снес иномарку на обочине на трассы под Екатеринбургом

Очевидцы рассказали, что водителю КАМАЗа либо стало плохо за рулем, либо он уснул. Мужчина находится в больнице, его состояние медики оценивают как тяжелое, пишет Е1.



Свидетель событий рассказал, что КАМАЗ ехал в сторону Горного Щита, в какой-то момент он «собрал» около 100 метров бордюр, а затем врезался в припаркованную на обочине иномарку.