Военную продукцию пытался вывезти в Казахстан житель Свердловской области

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 05:50
Updated Сегодня, 05:50
Преступник был раскрыт во время оперативных мероприятий. Проводились они совместно с ФСБ. Сам прибор был изъят, сообщили в пресс-службе Уральской таможни.
Там отметили, что приземный перископический прибор нуден командирам БМП для наблюдения за местностью из техники в дневное время. Изъятое устройство было пригодно к эксплуатации. Оно изготавливается в рамках гособоронзаказа в интересах Минобороны.
При этом физлицам или компаниям без разрешения нельзя вывозить такие приборы за границу. Лицензии на ввоз и вывоз продукции выдается Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству РФ. Свердловчанин же не являлся субъектом военно-технического сотрудничества, а также у него отсутствовала экспортная лицензия.
Теперь в отношении мужчины расследуется уголовное дело за контрабанду и ему грозит до 7 лет колонии, а также штраф до 1 миллиона рублей.