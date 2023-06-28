Военную продукцию пытался вывезти в Казахстан житель Свердловской области

При этом физлицам или компаниям без разрешения нельзя вывозить такие приборы за границу. Лицензии на ввоз и вывоз продукции выдается Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству РФ. Свердловчанин же не являлся субъектом военно-технического сотрудничества, а также у него отсутствовала экспортная лицензия.