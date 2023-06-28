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Военную продукцию пытался вывезти в Казахстан житель Свердловской области

28 июня 2023, 05:48
Фото: Уральское таможенное управление
Контрабанду военной продукции пресекли уральские таможенники. Житель Свердловской области пытался вывезти в Казахстан перископический прибор под видом сувенира. Оборот такой техники запрещен. Для этого должно быть специальное разрешение.

Преступник был раскрыт во время оперативных мероприятий. Проводились они совместно с ФСБ. Сам прибор был изъят, сообщили в пресс-службе Уральской таможни.

Там отметили, что приземный перископический прибор нуден командирам БМП для наблюдения за местностью из техники в дневное время. Изъятое устройство было пригодно к эксплуатации. Оно изготавливается в рамках гособоронзаказа в интересах Минобороны.

При этом физлицам или компаниям без разрешения нельзя вывозить такие приборы за границу. Лицензии на ввоз и вывоз продукции выдается Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству РФ. Свердловчанин же не являлся субъектом военно-технического сотрудничества, а также у него отсутствовала экспортная лицензия.

Теперь в отношении мужчины расследуется уголовное дело за контрабанду и ему грозит до 7 лет колонии, а также штраф до 1 миллиона рублей.

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#Ирина Кирилова#Контрабанда#Военная продукция#Преступник#ФСБ#Уральская таможня#Гособоронзаказ#Лицензия#Уголовное дело#Штраф#Криминал#Екатеринбург#Свердловская область
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