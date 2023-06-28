Врач объяснил, почему прием соды при изжоге способен привести к повреждению желудка

Как сообщает NEWS.ru, собеседник издания заявил о применении данного способа раньше, когда медицина была менее развита. Соду начали принимать внутрь от безысходности, так как она хотя бы немного помогала справляться с неприятными ощущениями. Однако врач заявляет, что самостоятельно рассчитать приемлемую для конкретного пациента дозу почти невозможно, а ошибочная дозировка может спровоцировать химический ожог пищевода.