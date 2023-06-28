tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:09

Published Сегодня, 16:09

Modified Сегодня, 16:10

Updated Сегодня, 16:10

Врач объяснил, почему прием соды при изжоге способен привести к повреждению желудка

28 июня 2023, 16:09
В рамках своего участия в подкасте NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил о вреде использования соды для снятия симптомов изжоги. Эксперт уверен, что такой народный метод лечения способен навредить пищеводу.

Как сообщает NEWS.ru, собеседник издания заявил о применении данного способа раньше, когда медицина была менее развита. Соду начали принимать внутрь от безысходности, так как она хотя бы немного помогала справляться с неприятными ощущениями. Однако врач заявляет, что самостоятельно рассчитать приемлемую для конкретного пациента дозу почти невозможно, а ошибочная дозировка может спровоцировать химический ожог пищевода.

По словам эксперта, соду начали применять для подавления изжоги в XVIII–XIX веках. Но в наше время врачам уже становится понятно, насколько опасен этот метод. Пациент может спалить себе пищевод, кроме того, газ растягивает складки желудка и позволяет кислоте повредить большую площадь слизистой.

Доктор подчеркивает, что изжогу нередко путают с другими симптомами. Поэтому он отмечает, что изжога во всех ее проявлениях сопровождается жжением за ребрами в груди, но не в животе или в горле.

Вялов рекомендует бороться с изжогой обычной водой или более густым напитком. Если изжога по-прежнему не проходит, можно прибегнуть к безрецептурным средствам из группы антацидов.

Подпишитесь
Новоженов с НТМК: всего один кандидат выдвинут на звание «Почетного гражданина Тагила»
Сегодня, 12:23
Роспотребнадзор нашел 61 превышение выбросов в воздухе Тагила за восемь дней в мае
Сегодня, 05:31
Что такое гринвошинг и есть ли он в Нижнем Тагиле?
Вчера, 09:15
Жители Верхней Салды пожаловались на унылый День молодежи
Сегодня, 13:43
В 2,5 раза выросло число подделки молочных продуктов в Свердловской области
Вчера, 11:34
Участок по доставке пенсий переехал в новое место в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:50