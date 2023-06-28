Врач объяснил, почему прием соды при изжоге способен привести к повреждению желудка

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Как сообщает NEWS.ru, собеседник издания заявил о применении данного способа раньше, когда медицина была менее развита. Соду начали принимать внутрь от безысходности, так как она хотя бы немного помогала справляться с неприятными ощущениями. Однако врач заявляет, что самостоятельно рассчитать приемлемую для конкретного пациента дозу почти невозможно, а ошибочная дозировка может спровоцировать химический ожог пищевода.
По словам эксперта, соду начали применять для подавления изжоги в XVIII–XIX веках. Но в наше время врачам уже становится понятно, насколько опасен этот метод. Пациент может спалить себе пищевод, кроме того, газ растягивает складки желудка и позволяет кислоте повредить большую площадь слизистой.
Доктор подчеркивает, что изжогу нередко путают с другими симптомами. Поэтому он отмечает, что изжога во всех ее проявлениях сопровождается жжением за ребрами в груди, но не в животе или в горле.
Вялов рекомендует бороться с изжогой обычной водой или более густым напитком. Если изжога по-прежнему не проходит, можно прибегнуть к безрецептурным средствам из группы антацидов.