Женщина жестоко убита в коттеджном поселке «Брусника» под Сысертью

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
В совершении убийства подозревается мужчина в черном костюме, якобы приехавший на автомобиле красного цвета. По словам очевидцев, происшествие случилось в доме, пишет Е1.
На камеры видеослежения, которые установлены в поселке, факт происшествия не попал, потому что они запечатлевают только центральную дорогу. Местные жители предполагают, что убитая заметила кражу инструмента у соседей и решила спугнуть грабителя, а тот лишил ее жизни. Известно, что инструмент соседа был найден в лесу.
Напомним, 12 сентября 2022 года житель Тугулыма решил ограбить продуктовый магазин и потребовал у его хозяйки все деньги. Женщина их отдала, а потом намекнула, что узнала его, после чего мужчина 26 раз ударил ее ножом.
От нанесенных травм женщина скончалась на месте происшествия. Грабителя поймали и осудили на 19 лет.