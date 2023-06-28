Женщина жестоко убита в коттеджном поселке «Брусника» под Сысертью

На камеры видеослежения, которые установлены в поселке, факт происшествия не попал, потому что они запечатлевают только центральную дорогу. Местные жители предполагают, что убитая заметила кражу инструмента у соседей и решила спугнуть грабителя, а тот лишил ее жизни. Известно, что инструмент соседа был найден в лесу.