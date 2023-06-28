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Женщина жестоко убита в коттеджном поселке «Брусника» под Сысертью

28 июня 2023, 16:12
Фото: Е1
Женщина в поселке «Брусника» под Сысертью была жестоко убита. Преступление произошло 27 июня 2023 года.

В совершении убийства подозревается мужчина в черном костюме, якобы приехавший на автомобиле красного цвета. По словам очевидцев, происшествие случилось в доме, пишет Е1.

На камеры видеослежения, которые установлены в поселке, факт происшествия не попал, потому что они запечатлевают только центральную дорогу. Местные жители предполагают, что убитая заметила кражу инструмента у соседей и решила спугнуть грабителя, а тот лишил ее жизни. Известно, что инструмент соседа был найден в лесу.

Напомним, 12 сентября 2022 года житель Тугулыма решил ограбить продуктовый магазин и потребовал у его хозяйки все деньги. Женщина их отдала, а потом намекнула, что узнала его, после чего мужчина 26 раз ударил ее ножом.

От нанесенных травм женщина скончалась на месте происшествия. Грабителя поймали и осудили на 19 лет.

Житель Тугулыма убил владелицу магазина во время ограбления
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#Елизавета Зиборова#Убийство#Полиция#Преступление#Поселок#Женщина#Подозреваемый#Криминал#Свердловская область
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