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Жители Верхней Салды пожаловались на унылый День молодежи

28 июня 2023, 13:43
Фото: 1MI
Жители Верхней Салды остались недовольны мероприятиями, организованными для горожан в День молодежи.

Салдинцы отмечают, что праздники, которые проходят в городе, давно очень похожи друг на друга. На них есть официальная часть с награждениями, выступления творческих коллективов города. Также обычно приезжает одна из кавер-групп Свердловской области. При этом некоторые из них поздравляют жителей города из года в год.

Так и в 2023 году из интерактивных мероприятий, по их словам, на День молодежи были футбол и сдача норм ГТО. Кроме того, на концерте выступала кавер-группа «Манго» из Екатеринбурга, ее приглашали и в прошлом году.

В результате на основную часть праздника салдинцев пришло так мало, что небольшая площадка в парке Юрия Гагарина оказалась на две трети пустой в разгар концертной программы, пишет vsalde.ru.

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#Евгения Сафина#Праздник#День молодежи#Концерт#Жалоба#Верхняя и Нижняя Салда#Свободное время
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