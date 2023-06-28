Жители Верхней Салды пожаловались на унылый День молодежи

Салдинцы отмечают, что праздники, которые проходят в городе, давно очень похожи друг на друга. На них есть официальная часть с награждениями, выступления творческих коллективов города. Также обычно приезжает одна из кавер-групп Свердловской области. При этом некоторые из них поздравляют жителей города из года в год.