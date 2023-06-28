Жители Верхней Салды пожаловались на унылый День молодежи

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Салдинцы отмечают, что праздники, которые проходят в городе, давно очень похожи друг на друга. На них есть официальная часть с награждениями, выступления творческих коллективов города. Также обычно приезжает одна из кавер-групп Свердловской области. При этом некоторые из них поздравляют жителей города из года в год.
Так и в 2023 году из интерактивных мероприятий, по их словам, на День молодежи были футбол и сдача норм ГТО. Кроме того, на концерте выступала кавер-группа «Манго» из Екатеринбурга, ее приглашали и в прошлом году.
В результате на основную часть праздника салдинцев пришло так мало, что небольшая площадка в парке Юрия Гагарина оказалась на две трети пустой в разгар концертной программы, пишет vsalde.ru.