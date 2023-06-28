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Жительница села из Свердловской области стала участницей шоу «Выжить в Дубае»

28 июня 2023, 05:17
Фото: пресс-служба ТНТ
Жительница села Никольское, расположенного в Сысертском ГО Свердловской области Ангелина Татарченкова, стала участницей шоу на ТНТ «Выжить в Дубае».

Девушка является работницей местного Дворца культуры. Она организует праздники и ставит спектакли. В доме девушки отсутствует вода, а потому она носит ее сама. Кроме того, она колет дрова, сообщили в пресс-службе ТНТ.

Сама Ангелина называет участие в шоу самым большим вызовом в жизни. То, что она прошла кастинг и стала участницей, по словам девушки, далось тяжело морально.

Сложно привыкнуть к камерам первые два-три дня, не можешь расслабиться. По поводу встречи со звездами, первые несколько дней у меня мышцы сводило от страха, но потом я смогла успокоится и стать самой собой. Больше всего я взаимодействовала с Тимуром Батрутдиновым, Анной Хилькевич и Артемом Калайджаном, с Артёмом, например, мы до сих пор частенько общаемся, — рассказывает девушка.

Напомним, 25 июня на телеканале ТНТ стартовало реалити-шоу, в котором будут соревноваться две команды — звездная и народная. Главный приз — 10 миллионов рублей. В состав звездной команды вошли актрисы Анна Хилькевич и Наталья Рудова, певица Ольга Серябкина, футболист павел Мамаев, блогеры Давид манукян и Серго, а также шоумен Тимур Батрутдинов.

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#ТНТ#Выжить в Дубае#Реалити-шоу#Актрисы#Певица#Блогеры#Свободное время#Свердловская область#Ирина Кирилова
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