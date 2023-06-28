Жительница села из Свердловской области стала участницей шоу «Выжить в Дубае»

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Девушка является работницей местного Дворца культуры. Она организует праздники и ставит спектакли. В доме девушки отсутствует вода, а потому она носит ее сама. Кроме того, она колет дрова, сообщили в пресс-службе ТНТ.
Сама Ангелина называет участие в шоу самым большим вызовом в жизни. То, что она прошла кастинг и стала участницей, по словам девушки, далось тяжело морально.
Сложно привыкнуть к камерам первые два-три дня, не можешь расслабиться. По поводу встречи со звездами, первые несколько дней у меня мышцы сводило от страха, но потом я смогла успокоится и стать самой собой. Больше всего я взаимодействовала с Тимуром Батрутдиновым, Анной Хилькевич и Артемом Калайджаном, с Артёмом, например, мы до сих пор частенько общаемся, — рассказывает девушка.
Напомним, 25 июня на телеканале ТНТ стартовало реалити-шоу, в котором будут соревноваться две команды — звездная и народная. Главный приз — 10 миллионов рублей. В состав звездной команды вошли актрисы Анна Хилькевич и Наталья Рудова, певица Ольга Серябкина, футболист павел Мамаев, блогеры Давид манукян и Серго, а также шоумен Тимур Батрутдинов.