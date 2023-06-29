Банк ДОМ. РФ рассказал о портрете ипотечного клиента в сегменте ИЖС

Заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков отметил, что индивидуальное жилищное строительство имеет большой потенциал и это подтверждает структура спроса на загородный формат у граждан разных возрастных категорий. Он отметил, что программа ипотечного кредитования под ИЖС была запущена три года назад, и тогда клиентами были в основном семейные пары в возрасте около 40 лет. Сейчас средний возраст заемщиков данной категории снизился на два года. При этом процент не состоящих в браке заемщиков увеличился, как и доля клиентов на стадии планирования детей — в прошлом году 28 процентов, в этом — 37 процентов.