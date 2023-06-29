Банк ДОМ. РФ рассказал о портрете ипотечного клиента в сегменте ИЖС

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Доля граждан в возрасте от 41 до 50 лет, заключивших в этом году ипотечные сделки под ИЖС, составила 25 процентов — показатель по сравнению с прошлогодним вырос в 3,3 раза. Семьсот сделок оформили граждане в возрасте 21 — 30 лет — это составляет двадцать процентов с ростом в 2,8 раза. На клиентов в возрасте от 51 до 60 лет пришлось шесть процентов сделок.
Заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков отметил, что индивидуальное жилищное строительство имеет большой потенциал и это подтверждает структура спроса на загородный формат у граждан разных возрастных категорий. Он отметил, что программа ипотечного кредитования под ИЖС была запущена три года назад, и тогда клиентами были в основном семейные пары в возрасте около 40 лет. Сейчас средний возраст заемщиков данной категории снизился на два года. При этом процент не состоящих в браке заемщиков увеличился, как и доля клиентов на стадии планирования детей — в прошлом году 28 процентов, в этом — 37 процентов.
В 2023 году 76 процентов сделок по ипотеке пришлась на семейные пары — заключено 2,8 тысячи договоров с ростом в два с половиной раза. Не состоят в браке 14 процентов клиентов — свыше 500 договоров, рост в 3,7 раза. Около 40 процентов заемщиков не имеют детей, одного ребенка воспитывают 30 процентов клиентов, и каждый третий имеет от двоих и более детей. В 3,6 раза выросло число соглашений с клиентами, не имеющими детей (1350), с одним ребенком — 1120 кредитов (рост в 2,2 раза), с двумя и более — 1170 сделок, рост вдвое. 96 процентов ипотечных клиентов Банка ДОМ.РФ имеют высшее образование.