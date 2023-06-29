Баннеры ЧВК «Вагнер» заменили рекламой Минобороны в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Информационные плакаты о наборе в сняли на станции «Площадь 1905 года» еще в выходные, когда проходил мятеж вагнеровцев, пишет 66.ru.
Теперь же на этом месте висят рекламные плакаты с призывом служить по контракту. Их четыре. На каждой стороне станции расположено по два плаката.
Напомним, что мятеж вагнеровцев продлился чуть больше суток. Конфликт разгорелся из-за того, что Евгений Пригожин обвинил военное руководство в том, что ЧВК «Вагнер» не хватает боеприпасов на поле боя.