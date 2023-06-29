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Баннеры ЧВК «Вагнер» заменили рекламой Минобороны в Екатеринбурге

29 июня 2023, 08:56
Фото: 1MI
В метро Екатеринбурга появилась реклама Минобороны. Ранее там видели баннеры частной военной компании «Вагнер».

Информационные плакаты о наборе в сняли на станции «Площадь 1905 года» еще в выходные, когда проходил мятеж вагнеровцев, пишет 66.ru.

Теперь же на этом месте висят рекламные плакаты с призывом служить по контракту. Их четыре. На каждой стороне станции расположено по два плаката.

Напомним, что мятеж вагнеровцев продлился чуть больше суток. Конфликт разгорелся из-за того, что Евгений Пригожин обвинил военное руководство в том, что ЧВК «Вагнер» не хватает боеприпасов на поле боя.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Баннеры#Реклама#Плакаты#Метро#Общество
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