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Бездействие органов опеки после гибели мальчика прокомментировала Мерзлякова

29 июня 2023, 07:17
Фото: сайт Уполномоченного по правам человека в Свердловской области
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова прокомментировала бездействие органов опеки после случая с гибелью шестилетнего Далера Бобиева.

По ее словам, системе требуются изменения. Это уже не первая ситуация, когда дети гибнут. И нужно разобраться, по какой причине это случилось.

Она отметила, что очень часто людям нужно вовремя оказать психологическую помощь. Она считает, что если бы семье погибшего мальчика вовремя помогли, то трагедии бы не случилось.

Также Мерзлякова отметила, что не понимает, как можно было несколько месяцев не замечать пропажи мальчика.

Все-таки ребенок не какая-то соломинка, не иголка, которую невозможно найти в стоге сена. Опекаемые дети должны быть под особым вниманием органов опеки. Если отец служит на СВО, то опека должна этой семье помогать! Почему это произошло, будем смотреть, — заявила Татьяна Мерзлякова в интервью «Четвертому каналу».

Она добавила, что семья за помощью не обращалась. На данный момент будут смотреть, где конкретно служит отец. Омбудсмен отметила, что раз у него шестеро детей в семье, он мог вернуться домой.

Опекун погибшего 6-летнего Далера срочно вернется со СВО в Екатеринбург
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