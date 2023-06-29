tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

Изображение материала

Биологическая мать погибшего мальчика в Екатеринбурге высказалась о смерти сына

29 июня 2023, 08:13
Фото: 1MI
Биологической матери шестилетнего Далера сообщили о гибели сына утром 29 июня. По словам женщины, она не может найти себе места, так как убита горем.

Она рассказала, что утром ей позвонили из ПДН и сообщили о смерти ребенка. Она сказала, что хоть и лишена родительских прав, но все же это ее сын. Дочь она видела в последний раз в мае вместе с опекуном Вероникой. Они жаловались, что Далер непослушный.

Сейчас все говорят, что он умер несколько месяцев назад. Получается, они приезжали ко мне, когда он уже был мертв. И мне ничего не сказали. И Даша даже мне ничего не говорила совсем, что с ним что-то случилось, — рассказала родная мама погибшего мальчика.

По словам Ольги, детей своих она всегда любила. Родительских прав женщина была лишена по причине того, что не могла обеспечить ребят. Она отметила, что средств для существования у нее не было, а муж был посажен в тюрьму за разбой.

Она считала, что в другой семье детям будет лучше. Теперь, по словам Ольги, она переживает за дочь, как бы с ней ничего не случилось, пишет Е1.

По данным силовиков, смерть Далера наступила несколько месяцев назад. Опекун мальчика Вероника созналась в преступлении и сообщила, где находится тело. Что послужило причиной гибели мальчика, пока не известно. Однако сама опекун утверждает, что это был несчастный случай.

Опекун погибшего 6-летнего Далера срочно вернется со СВО в Екатеринбург
Узнать подробнее
Читайте также:
Отделение соцзащиты в Екатеринбурге проверят после гибели 6-летнего мальчикаЧто известно об опекуне погибшего 6-летнего Далера из ЕкатеринбургаПо делу о смерти 6-летнего мальчика в Екатеринбурге возбуждено еще одно дело
#Ирина Кирилова#Смерть#Преступление#Опекун#Мама#Дети#Криминал#Убийство 6-летнего мальчика в Екатеринбурге#Екатеринбург
Подпишитесь
Депутаты выбрали вице-президента ЕВРАЗ Новоженова почетным гражданином Нижнего Тагила
Сегодня, 06:21
Роспотребнадзор нашел 61 превышение выбросов в воздухе Тагила за восемь дней в мае
Вчера, 05:31
Движение трамваев по путепроводу на Циолковского в Нижнем Тагиле запустят в июле
Сегодня, 06:10
Что такое гринвошинг и есть ли он в Нижнем Тагиле?
27 июня 09:15
Прокуратура не смогла доказать причастность УХП к мусору в карьере под Нижним Тагилом
Сегодня, 03:17
Участок по доставке пенсий переехал в новое место в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:50