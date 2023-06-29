Биологическая мать погибшего мальчика в Екатеринбурге высказалась о смерти сына

Она рассказала, что утром ей позвонили из ПДН и сообщили о смерти ребенка. Она сказала, что хоть и лишена родительских прав, но все же это ее сын. Дочь она видела в последний раз в мае вместе с опекуном Вероникой. Они жаловались, что Далер непослушный.