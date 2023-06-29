Биологическая мать погибшего мальчика в Екатеринбурге высказалась о смерти сына

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Она рассказала, что утром ей позвонили из ПДН и сообщили о смерти ребенка. Она сказала, что хоть и лишена родительских прав, но все же это ее сын. Дочь она видела в последний раз в мае вместе с опекуном Вероникой. Они жаловались, что Далер непослушный.
Сейчас все говорят, что он умер несколько месяцев назад. Получается, они приезжали ко мне, когда он уже был мертв. И мне ничего не сказали. И Даша даже мне ничего не говорила совсем, что с ним что-то случилось, — рассказала родная мама погибшего мальчика.
По словам Ольги, детей своих она всегда любила. Родительских прав женщина была лишена по причине того, что не могла обеспечить ребят. Она отметила, что средств для существования у нее не было, а муж был посажен в тюрьму за разбой.
Она считала, что в другой семье детям будет лучше. Теперь, по словам Ольги, она переживает за дочь, как бы с ней ничего не случилось, пишет Е1.
По данным силовиков, смерть Далера наступила несколько месяцев назад. Опекун мальчика Вероника созналась в преступлении и сообщила, где находится тело. Что послужило причиной гибели мальчика, пока не известно. Однако сама опекун утверждает, что это был несчастный случай.