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Более 500 жителей Екатеринбурга собрались в память о погибшем 6-летнем Далере

29 июня 2023, 16:46
Фото: Группа ВКонтакте «Типичный Екатеринбург»
Несколько сотен жителей Екатеринбурга пришли к дому на Вторчермете, где жил умерший шестилетний Далер, чтобы почтить его память.

Екатеринбуржцы несут к дому цветы и игрушки. Также многие горожане собрались около храма, рассказали в группе ВКонтакте «Типичный Екатеринбург».

Священнослужитель в настоящий момент читает молитву по усопшему. Пришедшие к храму екатеринбуржцы зажгли свечи.

Фото: Telegram-канал Е1

Напомним, тело скончавшегося ребенка было найдено утром 29 июня 2023 года. Предположительно, он умер еще в конце 2022 года.

Опекун Вероника несколько дней назад заявила о пропаже мальчика, однако в итоге она стала подозреваемой в убийстве и была задержана. Во время допроса женщина призналась, что убила Далера.

Также стало известно, что мальчик, живший в приемной семье, неоднократно подвергался издевательствам.

О семье погибшего 6-летнего Далера рассказала директор школы в Екатеринбурге
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