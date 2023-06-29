Более 500 жителей Екатеринбурга собрались в память о погибшем 6-летнем Далере

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
Екатеринбуржцы несут к дому цветы и игрушки. Также многие горожане собрались около храма, рассказали в группе ВКонтакте «Типичный Екатеринбург».
Священнослужитель в настоящий момент читает молитву по усопшему. Пришедшие к храму екатеринбуржцы зажгли свечи.
Напомним, тело скончавшегося ребенка было найдено утром 29 июня 2023 года. Предположительно, он умер еще в конце 2022 года.
Опекун Вероника несколько дней назад заявила о пропаже мальчика, однако в итоге она стала подозреваемой в убийстве и была задержана. Во время допроса женщина призналась, что убила Далера.
Также стало известно, что мальчик, живший в приемной семье, неоднократно подвергался издевательствам.