Буцаев: В Воронежской области будет построен завод по утилизации шин

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
При подписании документа присутствовала глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко. Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев рассказал, что оператор последовательно развивает сотрудничество с партнёрами из Белоруссии. По его словам, совместные проекты будут реализовываться на принципах экономики замкнутого цикла, направленных на максимальное вовлечение в оборот вторсырья, пишет rostovgazeta.ru.
В рамках соглашения РЭО рассматривает меры поддержки инвестпроектов в сфере обращения с вторсырьём. Это соответствует целям федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».
Сообщается, что новый завод будет построен в особой экономической зоне промышленно-производственного типа в Воронежской области. Его стоимость составит 854 млн рублей.
Замгендиректора РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев отметил, что сотрудничество с белорусскими компаниями направлено на всестороннее развитие культуры рационального и ответственного обращения с вторичными материальными ресурсами. Речь в том числе идёт о стимулировании широкого использования вторсырья.