Буцаев: В Воронежской области будет построен завод по утилизации шин

При подписании документа присутствовала глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко. Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев рассказал, что оператор последовательно развивает сотрудничество с партнёрами из Белоруссии. По его словам, совместные проекты будут реализовываться на принципах экономики замкнутого цикла, направленных на максимальное вовлечение в оборот вторсырья, пишет rostovgazeta.ru.