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Буцаев: В Воронежской области будет построен завод по утилизации шин

29 июня 2023, 10:42
Фото: 1MI
На Х Форуме регионов России и Белоруссии Российский экологический оператор «Экологическая инициатива» и «БелинжинирингстройИнвест» подписали соглашение о создании в Воронежской области совместного предприятия по утилизации автопокрышек.

При подписании документа присутствовала глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко. Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев рассказал, что оператор последовательно развивает сотрудничество с партнёрами из Белоруссии. По его словам, совместные проекты будут реализовываться на принципах экономики замкнутого цикла, направленных на максимальное вовлечение в оборот вторсырья, пишет rostovgazeta.ru.

В рамках соглашения РЭО рассматривает меры поддержки инвестпроектов в сфере обращения с вторсырьём. Это соответствует целям федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

Сообщается, что новый завод будет построен в особой экономической зоне промышленно-производственного типа в Воронежской области. Его стоимость составит 854 млн рублей.

Замгендиректора РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев отметил, что сотрудничество с белорусскими компаниями направлено на всестороннее развитие культуры рационального и ответственного обращения с вторичными материальными ресурсами. Речь в том числе идёт о стимулировании широкого использования вторсырья.

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