Что известно об опекуне погибшего 6-летнего Далера из Екатеринбурга

Биологическая мать пропавшего мальчика Ольга рассказала, что знакома с опекунами. Она считала, что в новой семье детям хорошо. Она отметила, что дочь приезжала с Вероникой, а Далера она не видела давно и забрать не пыталась. Дочь рассказывала, что ей в семье хорошо, но новый папа бьет ремнем.