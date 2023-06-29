Что известно об опекуне погибшего 6-летнего Далера из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Вероника является многодетной матерью. У нее трое родных детей и еще трое приемных. В декабре 2019 года она забрала к себе Далера и его родную сестру. Они на тот момент жили в разных соцучреждениях.
Супруг Вероники на данный момент находится на спецоперации, а сама она работает в школе. По словам соседей, семья положительная — дети всегда сытые, чистые и ухоженные.
Одна и местных жительниц рассказала, что сама опекун учитель географии. В прошлом году она под окнами сделала городок с бассейном, домиком, горкой и качелями.
Я мимо ходила и была удивлена, какая забота о детях. Алкоголь она вряд ли употребляла, говорит местная жительница.
Еще одна соседка заявила, что не ожидала, что детей заберут. Она не слышала криков или брани, а также не видела компаний или застолий.
Однако Даниил, бывший воспитанник Вероники, заявляет другое. 20-летний молодой человек сбежал из семьи 1,5 года назад. По его словам, к Далеру опекун относилась жестко — срывалась, била, запирала в подвале, била шокером и держала в холодной воде.
Он отметил, что ребенок первое время воровал из холодильника продукты, так как недоедал. И таким образом Вероника, по словам Даниила, наказывала воспитанника. По его словам, мальчик «раздражал ее всем».
На вопрос, по какой причине никто не жаловался, молодой человек заявил, что опекуна все боялись.
Биологическая мать пропавшего мальчика Ольга рассказала, что знакома с опекунами. Она считала, что в новой семье детям хорошо. Она отметила, что дочь приезжала с Вероникой, а Далера она не видела давно и забрать не пыталась. Дочь рассказывала, что ей в семье хорошо, но новый папа бьет ремнем.