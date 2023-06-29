Депутаты выбрали вице-президента ЕВРАЗ Новоженова почетным гражданином Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Всего в день голосования присутствовали 22 депутата. За кандидатуру представителя ЕВРАЗ НТМК проголосовал 21 человек. Кто и почему не стал нажимать кнопку «За» — неизвестно.
Денис Новоженов родился в Нижнем Тагиле в 1974 году. Окончил Уральский государственный технический университет по специальности «инженер-экономист». Трудился на НТМК с 1996 года. После перехода комбината в холдинг ЕВРАЗ, работал экономистом.
Также занимал руководящие должности на ВГОКе и других предприятиях ЕВРАЗа — Евразруда и Южкузбассуголь. В 2011 году стал гендиректором ГУП «Литейно-прокатный завод» в Смоленской области, а с 2015 по 2018 года управлял комплексом активов ЕВРАЗа в Украине. В дивизион «Украина» вошли Днепровский металлургический завод, ЕВРАЗ Суха Балка и ЕВРАЗ Баглейкокс. Предприятия имели стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.
С 2018 года занимает должности вице-президента ЕВРАЗа и руководителя дивизиона «Урал».