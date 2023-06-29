tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:21

Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

Изображение материала

Депутаты выбрали вице-президента ЕВРАЗ Новоженова почетным гражданином Нижнего Тагила

29 июня 2023, 06:21
Фото: tagilcity.ru
29 июня на очередном заседании гордумы Нижнего Тагила депутаты выбрали вице-президента ЕВРАЗа Дениса Новоженова почетным гражданином города. Его кандидатура была единственной в списке претендентов.

Всего в день голосования присутствовали 22 депутата. За кандидатуру представителя ЕВРАЗ НТМК проголосовал 21 человек. Кто и почему не стал нажимать кнопку «За» — неизвестно.

ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле не проводит в полном объеме снижение выбросов в НМУ
Узнать подробнее

Денис Новоженов родился в Нижнем Тагиле в 1974 году. Окончил Уральский государственный технический университет по специальности «инженер-экономист». Трудился на НТМК с 1996 года. После перехода комбината в холдинг ЕВРАЗ, работал экономистом.

Также занимал руководящие должности на ВГОКе и других предприятиях ЕВРАЗа — Евразруда и Южкузбассуголь. В 2011 году стал гендиректором ГУП «Литейно-прокатный завод» в Смоленской области, а с 2015 по 2018 года управлял комплексом активов ЕВРАЗа в Украине. В дивизион «Украина» вошли Днепровский металлургический завод, ЕВРАЗ Суха Балка и ЕВРАЗ Баглейкокс. Предприятия имели стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

С 2018 года занимает должности вице-президента ЕВРАЗа и руководителя дивизиона «Урал».

Почетный гражданин, ты у нас теперь один? Депутаты Нижнего Тагила выберут без выбора
Узнать подробнее
Читайте также:
Роспотребнадзор нашел 61 превышение выбросов в воздухе Тагила за восемь дней в мае21 день и 75 раз дышали жители Нижнего Тагила выбросами с превышениями ПДК в маеИтоги недели в Нижнем Тагиле: ежедневные выбросы и вред ЕВРАЗ НТМК во время НМУ
#Анна Григорьева#ЕВРАЗ#Почетный гражданин#Депутаты#Политика#Эксклюзив#Нижний Тагил#Денис Новоженов
Подпишитесь
Роспотребнадзор нашел 61 превышение выбросов в воздухе Тагила за восемь дней в мае
Вчера, 05:31
Движение трамваев по путепроводу на Циолковского в Нижнем Тагиле запустят в июле
Сегодня, 06:10
Что такое гринвошинг и есть ли он в Нижнем Тагиле?
27 июня 09:15
Прокуратура не смогла доказать причастность УХП к мусору в карьере под Нижним Тагилом
Сегодня, 03:17
Участок по доставке пенсий переехал в новое место в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:50