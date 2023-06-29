Депутаты выбрали вице-президента ЕВРАЗ Новоженова почетным гражданином Нижнего Тагила

Также занимал руководящие должности на ВГОКе и других предприятиях ЕВРАЗа — Евразруда и Южкузбассуголь. В 2011 году стал гендиректором ГУП «Литейно-прокатный завод» в Смоленской области, а с 2015 по 2018 года управлял комплексом активов ЕВРАЗа в Украине. В дивизион «Украина» вошли Днепровский металлургический завод, ЕВРАЗ Суха Балка и ЕВРАЗ Баглейкокс. Предприятия имели стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.