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Диоксид азота превысил норму в 2,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 29 июня

29 июня 2023, 06:44
Фото: tagilcity.ru
Во время замеров воздуха в Нижнем Тагиле 29 июня газоанализатор обнаружил превышение диоксида азота в 2,5 раза.

Замеры проходили возле железнодорожного вокзала при температуре воздуха +16 градусов и юго-восточном ветре со скоростью 3 м/с.

Во время текущих замеров прибор поймал наличие в воздухе диоксида азота. После 20-минутных замеров оказалось, что его показатель, который составил 0,5 мг/м3, превышает норму (0,2 мг/м3) в 2,5 раза.

Диоксид азота превысил норму в 2,5 разаДиоксид азота превысил норму в 2,5 раза
Диоксид азота превысил норму в 2,5 раза
Фото: tagilcity.ru

Информация o состоянии атмосферы полученa на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения нe являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция TagilCity.ru рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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#Анна Григорьева#Диоксид азота#Превышение ПДК#Выбросы#Замеры#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил
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