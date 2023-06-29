tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:01

Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Изображение материала

Дороги на Муринских прудах в Нижнем Тагиле отремонтирует МУП «Тагилдорстрой»

29 июня 2023, 11:01
Фото: 1MI
Ремонтом дорог на Муринских прудах в Нижнем Тагиле займется МУП «Тагилдорстрой». Это была единственная компания, заявившаяся на тендер стоимостью 123 миллиона рублей.

Часть работ будет окончена в 2023 году, второй этап стартует в 2024 году с началом дорожного сезона. Закончить все объекты необходимо к октябрю следующего года.

Согласно техзаданию, подрядчики установят светофоры, остановки, дорожные знаки и наружное освещение. Кроме того, строители оборудуют велодорожки и тротуары. Работы будут проводиться на Черноисточинском шоссе, Уральском проспекте, улицах Смелянского, Булата Окуджавы, Удовенко и Муринской.

МУП «Тагилдорстрой» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в 2003 году. Директором организации с февраля 2019 года является Игорь Васильев. Компания занимается строительством дорог. Также ТДС был подрядчиком при строительстве стелы «Город трудовой доблести», ремонте Городского дворца детского и юношеского творчества и других объектов в Нижнем Тагиле.

Дороги отремонтируют на Муринских прудах в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Новую канализационную насосную станцию в Тагиле построит МУП «Тагилдорстрой»«Ждем результат»: в Нижнем Тагиле продолжают реконструировать Нижне-Выйский сквер«Попутного ветра алым парусам»: ГДДЮТ в Нижнем Тагиле готовится к открытию
#Город#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Дороги#Ремонт#МУП Тагилдорстрой#Муринские пруды#Закупка#Подрядчик#Эксклюзив
Подпишитесь
Депутаты выбрали вице-президента ЕВРАЗ Новоженова почетным гражданином Нижнего Тагила
Сегодня, 06:21
Роспотребнадзор нашел 61 превышение выбросов в воздухе Тагила за восемь дней в мае
Вчера, 05:31
Движение трамваев по путепроводу на Циолковского в Нижнем Тагиле запустят в июле
Сегодня, 06:10
Что такое гринвошинг и есть ли он в Нижнем Тагиле?
27 июня 09:15
Прокуратура не смогла доказать причастность УХП к мусору в карьере под Нижним Тагилом
Сегодня, 03:17
Участок по доставке пенсий переехал в новое место в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:50