Дороги на Муринских прудах в Нижнем Тагиле отремонтирует МУП «Тагилдорстрой»

МУП «Тагилдорстрой» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в 2003 году. Директором организации с февраля 2019 года является Игорь Васильев. Компания занимается строительством дорог. Также ТДС был подрядчиком при строительстве стелы «Город трудовой доблести», ремонте Городского дворца детского и юношеского творчества и других объектов в Нижнем Тагиле.