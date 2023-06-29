Дороги на Муринских прудах в Нижнем Тагиле отремонтирует МУП «Тагилдорстрой»

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Часть работ будет окончена в 2023 году, второй этап стартует в 2024 году с началом дорожного сезона. Закончить все объекты необходимо к октябрю следующего года.
Согласно техзаданию, подрядчики установят светофоры, остановки, дорожные знаки и наружное освещение. Кроме того, строители оборудуют велодорожки и тротуары. Работы будут проводиться на Черноисточинском шоссе, Уральском проспекте, улицах Смелянского, Булата Окуджавы, Удовенко и Муринской.
МУП «Тагилдорстрой» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в 2003 году. Директором организации с февраля 2019 года является Игорь Васильев. Компания занимается строительством дорог. Также ТДС был подрядчиком при строительстве стелы «Город трудовой доблести», ремонте Городского дворца детского и юношеского творчества и других объектов в Нижнем Тагиле.