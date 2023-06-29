Движение трамваев по путепроводу на Циолковского в Нижнем Тагиле запустят в июле

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Договоренности с подрядчиком такие: до конца июля будет открыто движение трамваев на Тагилстрой и Техпоселок, до конца августа — определенные работы будут закончены. Поэтому сейчас вопрос на контроле. Договорились, что в раз неделю на объект будет приезжать профильный заместитель — Егор Копысов. Каждое аппаратное совещание буду выслушивать «Службу заказчика городского хозяйства» по выполнению работ в данном направлении, — отметил Владислав Пинаев.
Напомним, ремонтом путепровода на улице Циолковского занимается подрядная организация ООО «Уралстроймонтаж». Все работы будут закончены в 2024 году. На сегодняшний день уже открыт мост для автомобильного транспорта, в том числе и общественного.
После открытия движения трамваев, будет организован новый удлиненный маршрут № 9 вместо маршрутов № 2 и № 4. Он будет курсировать с ВМЗ через улицу Островского и проспект Ленина на Тагилстрой.