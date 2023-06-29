Изнасилованный в спецшколе Екатеринбурга подросток отпущен на свободу

Мальчик больше там не учится, пишет ЕАН со ссылкой на адвокатов школьников. На заседании огласили итоги психолого-медико-педагогической комиссии. На ней эксперты пришли к выводу, что мальчик успешно социализируется и на дому, поэтому можно досрочно прекратить его обучение в школе.