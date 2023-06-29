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Published Сегодня, 13:21

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Updated Сегодня, 13:23

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Изнасилованный в спецшколе Екатеринбурга подросток отпущен на свободу

29 июня 2023, 13:21
Фото: Midjourney
Состоялось заседание по делу об освобождении из спецшколы №124 в Екатеринбурге ребенка, который был там изнасилован.

Мальчик больше там не учится, пишет ЕАН со ссылкой на адвокатов школьников. На заседании огласили итоги психолого-медико-педагогической комиссии. На ней эксперты пришли к выводу, что мальчик успешно социализируется и на дому, поэтому можно досрочно прекратить его обучение в школе.

Подросток аттестован за шестой класс, пойти в седьмой он сможет уже в школу по месту жительства.

Напомним, что осенью прошлого года в спецшколе №124 старший воспитатель А. С. Клочков стал инициатором сексуального унижения 12-летнего ученика. Далее мальчика несколько месяцев били и насиловали два 15-летних ученика.

Обвиняемому в изнасиловании подростку из спецшколы в Екатеринбурге продлен арест
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