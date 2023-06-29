Изнасилованный в спецшколе Екатеринбурга подросток отпущен на свободу

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Мальчик больше там не учится, пишет ЕАН со ссылкой на адвокатов школьников. На заседании огласили итоги психолого-медико-педагогической комиссии. На ней эксперты пришли к выводу, что мальчик успешно социализируется и на дому, поэтому можно досрочно прекратить его обучение в школе.
Подросток аттестован за шестой класс, пойти в седьмой он сможет уже в школу по месту жительства.
Напомним, что осенью прошлого года в спецшколе №124 старший воспитатель А. С. Клочков стал инициатором сексуального унижения 12-летнего ученика. Далее мальчика несколько месяцев били и насиловали два 15-летних ученика.