Карантин по бешенству введен в Полевском

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
На территории города Полевского ограничительные мероприятия будут действовать до 28 июля. Об этом сообщили в мэрии.
Очаг бешенства — полигон. Он расположен на 5 км автодороги г. Полевской — ст. Полевской. В качестве неблагополучной обозначена территория в радиусе 3 км от границ очага.
В период карантина на территории эпизоотического очага запрещено лечить больных восприимчивых животных, посещать эти места посторонним людям, ввозить и вывозить восприимчивых животных, снимать шкуры с их трупов и т. д.
В период действия карантина на этих территориях запрещено проводить ярмарки, выставки или другие мероприятия. Исключение в части вывоза животных составляет вывоз на убой на предприятия. Также правило не распространяется на животных, вакцинированных против бешенства в течение 179 календарных дней перед вывозом.