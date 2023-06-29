Карантин по бешенству введен в Полевском

В период действия карантина на этих территориях запрещено проводить ярмарки, выставки или другие мероприятия. Исключение в части вывоза животных составляет вывоз на убой на предприятия. Также правило не распространяется на животных, вакцинированных против бешенства в течение 179 календарных дней перед вывозом.