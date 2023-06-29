tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Изображение материала

Карантин по бешенству введен в Полевском

29 июня 2023, 10:54
Фото: Midjourney
В Полевском на полигоне ООО «Возрождение» у собаки выявлено бешенство. В связи с этим на территории города введен карантин.

На территории города Полевского ограничительные мероприятия будут действовать до 28 июля. Об этом сообщили в мэрии.

Очаг бешенства — полигон. Он расположен на 5 км автодороги г. Полевской — ст. Полевской. В качестве неблагополучной обозначена территория в радиусе 3 км от границ очага.

В период карантина на территории эпизоотического очага запрещено лечить больных восприимчивых животных, посещать эти места посторонним людям, ввозить и вывозить восприимчивых животных, снимать шкуры с их трупов и т. д.

В период действия карантина на этих территориях запрещено проводить ярмарки, выставки или другие мероприятия. Исключение в части вывоза животных составляет вывоз на убой на предприятия. Также правило не распространяется на животных, вакцинированных против бешенства в течение 179 календарных дней перед вывозом.

На карантин из-за зараженной лисы отправлены свердловские сады
Узнать подробнее
Читайте также:
У учеников лицея в Екатеринбурге обнаружили вшей и не ввели карантинКарантин по бешенству объявлен в коллективном саду в ПолевскомКарантин по бешенству объявлен на территории Полевского
#Карантин#Полевской#Собака#Ограничения#Постановления#Происшествия#Свердловская область#Елена Озерова
Подпишитесь
Депутаты выбрали вице-президента ЕВРАЗ Новоженова почетным гражданином Нижнего Тагила
Сегодня, 06:21
Роспотребнадзор нашел 61 превышение выбросов в воздухе Тагила за восемь дней в мае
Вчера, 05:31
Движение трамваев по путепроводу на Циолковского в Нижнем Тагиле запустят в июле
Сегодня, 06:10
Что такое гринвошинг и есть ли он в Нижнем Тагиле?
27 июня 09:15
Прокуратура не смогла доказать причастность УХП к мусору в карьере под Нижним Тагилом
Сегодня, 03:17
Участок по доставке пенсий переехал в новое место в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:50