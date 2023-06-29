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Лидер группы «Земляне» Киселев обвинил чиновников и артистов в патриотизме за деньги

29 июня 2023, 13:11
Фото: 1MI
Создатель знаменитой группы «Земляне», продюсер и музыкант Владимир Киселев обратился к деятелям культуры с призывом проявлять свой патриотизм на деле, а не на словах.

Он обвинил коллег, в том числе Олега Газманова, Игоря Крутого и Игоря Матвиенко, в том, что они не поддерживают страну, получая солидные гонорары. Издание kp.ru пишет, что как пример музыкант привел рок-группы Украины «Океан Эльзы», «Вопли Видоплясова», которые оказывают активную поддержку военным своей страны после начала специальной военной операции.

По словам Киселева, Матвиенко и Крутой являются членами совета по культуре, и он не знает, как назвать этих людей, если один из них получает миллионы на создание патриотической оперы, в которой речь пойдет о викингах.

Также основатель группы «Земляне» обвинил чиновников, которые на протяжении десятков лет распределяли деньги среди артистов, а те позже покинули страну и оскорбляют ее из-за границы. Он заявил, что его отношение видно по поступкам, а все концерты на площади и автопробеги являются нонсенсом и подлостью, поскольку эти деньги есть куда направить.

«А артисты, которые за гонорары выступают, то бог им судья, и им воздастся», — говорит музыкант.

С 2014 года Владимир Киселёв поддерживает жителей Донбасса, а с начала специальной военной операции приезжает в зону боевых действий для поддержки военнослужащих вместе с музыкантами. Он анонсировал финансовую поддержку военнослужащих, которые уничтожат западную военную технику. Эту идею поддержали Григорий Лепс и Николай Басков.

По отношению к Алле Пугачевой, считает музыкант, чиновники перегнули палку: надо было абстрагироваться и не развивать конфликт, поскольку певица поддержала супруга и поэтому покинула страну.

Остальных артистов, покинувших РФ, Киселев не жалеет. Он предложил внимательно отнестись к музыкантам и певцам, готовым бесплатно выступать для Родины, и максимально медийно поддерживать их в качестве примера для других.

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