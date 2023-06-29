Лидер группы «Земляне» Киселев обвинил чиновников и артистов в патриотизме за деньги

Также основатель группы «Земляне» обвинил чиновников, которые на протяжении десятков лет распределяли деньги среди артистов, а те позже покинули страну и оскорбляют ее из-за границы. Он заявил, что его отношение видно по поступкам, а все концерты на площади и автопробеги являются нонсенсом и подлостью, поскольку эти деньги есть куда направить.