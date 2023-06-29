Лучший ТОС выберут в Нижнем Тагиле ко Дню города

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Конкурс проводится для повышение эффективности работы ТОС, а также развития творческого потенциала и активности населения.
Члены созданной комиссии, будут оценивать участников по следующим направлениям:
Например, будут приниматься во внимание наличие и состояние зон отдыха, детских и спортивных площадок, озеленение и цветочное оформление территории, наличие символики Дня города Нижнего Тагила и проведенные культурно-досуговые мероприятия к празднику.
Также комиссия оценит экспозиции, фотовыставки и оформление стендов на темы «Культурно-бытовые традиции города» и «О городе и людях». Примут во внимание и создание видеороликов о заслуженных тагильчанах, проживающих на территориях ТОС.
Победителя конкурса определят по наибольшему количеству набранных баллов. Лучший ТОС наградит дипломом и памятным подарком ко Дню города глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.