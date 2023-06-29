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Лучший ТОС выберут в Нижнем Тагиле ко Дню города

29 июня 2023, 13:59
Фото: 1MI
3 июля в Нижнем Тагиле стартует конкурс «ТОС по-тагильски». Лучший орган территориального общественного самоуправления объявят до 4 августа.

Конкурс проводится для повышение эффективности работы ТОС, а также развития творческого потенциала и активности населения.

Члены созданной комиссии, будут оценивать участников по следующим направлениям:

  • благоустройство территории, в границах которой расположен ТОС;
  • культурно-досуговые мероприятия, проведенные в рамках празднования Дня города;
  • мероприятия, направленные на сохранение истории, культурно-бытовых традиций Нижнего Тагила;
  • мероприятия, направленные на социальную поддержку жителей.

Например, будут приниматься во внимание наличие и состояние зон отдыха, детских и спортивных площадок, озеленение и цветочное оформление территории, наличие символики Дня города Нижнего Тагила и проведенные культурно-досуговые мероприятия к празднику.

Также комиссия оценит экспозиции, фотовыставки и оформление стендов на темы «Культурно-бытовые традиции города» и «О городе и людях». Примут во внимание и создание видеороликов о заслуженных тагильчанах, проживающих на территориях ТОС.

Победителя конкурса определят по наибольшему количеству набранных баллов. Лучший ТОС наградит дипломом и памятным подарком ко Дню города глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Лучшие палисадники, сельские подворья и придомовые территории выберут в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Конкурс#ТОС#День города#Мероприятия#Детская площадка#Свободное время#Эксклюзив
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