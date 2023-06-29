Медицинский и общественный центры открылись в Екатеринбурге

Площадь медцентра более 7000 квадратных метров. В нем оборудовали стоматологическое, физиотерапевтическое отделение, лабораторию, а также кабинеты врачей. Кроме того, местные жители смогут обратиться в центр за неотложной помощью, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.