tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:22

Published Сегодня, 05:22

Modified Сегодня, 05:22

Updated Сегодня, 05:22

Изображение материала

Медицинский и общественный центры открылись в Екатеринбурге

29 июня 2023, 05:22
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
В Екатеринбурге открылись медицинский и общественный центры, вошедшие в новый кампус УрФУ в Новокольцовском районе. Открытие состоялось 28 июня 2023 года.

Площадь медцентра более 7000 квадратных метров. В нем оборудовали стоматологическое, физиотерапевтическое отделение, лабораторию, а также кабинеты врачей. Кроме того, местные жители смогут обратиться в центр за неотложной помощью, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

По словам главного врача медико-санитарной части УрФУ Татьяны Найденовой, в медцентре университета техническое оборудование и уровень медпомощи выше, чем в обычных поликлиниках.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Площадь общественного центра составила 35 квадратных метров. В нем находятся 35 концертных залов, которые вмещают в себя до 1100 мест, а также актовый зал на 255 мест и электронная библиотека.

Скоро в Новокольцовском также откроются учебные центры СУНЦ, Института радиоэлектроники и информационных технологий и Института экономики и управления. Все объекты планируется сдать до осени 2025 года.

Напомним, 30 июня 2023 года в Нижнем Тагиле снова начнет работу ГДДЮТ после проведения капитального ремонта.

«Попутного ветра алым парусам»: ГДДЮТ в Нижнем Тагиле готовится к открытию
Узнать подробнее
Читайте также:
Новый цифровой флюорограф появился в больнице Нижнего ТагилаЕвгений Куйвашев презентовал главе Минобрнауки РФ будущий кампус в ЕкатеринбургеЧерез деревню Универсиады в Екатеринбурге пустят четыре автобусных маршрута
#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Кампус#УрФУ#Медицинский центр#Оборудование#Техника#Библиотека#Общество
Подпишитесь
Депутаты выбрали вице-президента ЕВРАЗ Новоженова почетным гражданином Нижнего Тагила
Сегодня, 06:21
Роспотребнадзор нашел 61 превышение выбросов в воздухе Тагила за восемь дней в мае
Вчера, 05:31
Движение трамваев по путепроводу на Циолковского в Нижнем Тагиле запустят в июле
Сегодня, 06:10
Что такое гринвошинг и есть ли он в Нижнем Тагиле?
27 июня 09:15
Прокуратура не смогла доказать причастность УХП к мусору в карьере под Нижним Тагилом
Сегодня, 03:17
Участок по доставке пенсий переехал в новое место в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:50