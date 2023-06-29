Медицинский и общественный центры открылись в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Площадь медцентра более 7000 квадратных метров. В нем оборудовали стоматологическое, физиотерапевтическое отделение, лабораторию, а также кабинеты врачей. Кроме того, местные жители смогут обратиться в центр за неотложной помощью, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
По словам главного врача медико-санитарной части УрФУ Татьяны Найденовой, в медцентре университета техническое оборудование и уровень медпомощи выше, чем в обычных поликлиниках.
Площадь общественного центра составила 35 квадратных метров. В нем находятся 35 концертных залов, которые вмещают в себя до 1100 мест, а также актовый зал на 255 мест и электронная библиотека.
Скоро в Новокольцовском также откроются учебные центры СУНЦ, Института радиоэлектроники и информационных технологий и Института экономики и управления. Все объекты планируется сдать до осени 2025 года.
Напомним, 30 июня 2023 года в Нижнем Тагиле снова начнет работу ГДДЮТ после проведения капитального ремонта.