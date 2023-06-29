Модульбанк рассказал о работе нового сервиса для маркетплейсов

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
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Updated Сегодня, 07:10
В банке рассказали, что сервис предлагает варианты сотрудничества исключительно с проверенными производителями, пул которых насчитывает уже более тысячи. При этом есть возможность доставки товара в трехдневный срок, пишет newsnn.ru.
Новый сервис обеспечивает помощь в выборе производителя или поставщика. Этот процесс уже максимально автоматизирован. Например, подбор возможен по фотографиям, после чего образец товара отправляют покупателю в Россию для ознакомления перед оплатой партии. Существует также возможность проверить товары на брак, ознакомиться с товаром по фото и видео.
«Сейчас мы работаем с четырьмя странами. В Китае селлеры чаще всего закупают одежду, технику, товары для дома. В Киргизии и Узбекистане — готовую одежду и пошив под запрос. В Турции — также одежду, а еще ткани, текстиль», — пояснила Ирина Максюта, директор Модульбанка по маркетплейсам. Она также добавила, что среди всех этих стран на закупки в Турции потребуются немного большие затраты. Поставки товара осуществляют по морю, по железной дороге, фурами или самолетами. А значит, в плане логистики клиентам также обеспечивают выбор: между быстрыми и более выгодными предложениями.
Кстати, в категории наиболее продаваемых товаров прошлого года на популярных российских маркетплейсах включили одежду, обувь, аксессуары, продукты, товары для новорожденных, бытовую химию, товары для дома и дачи, игрушки, бытовую технику и электронику.
Число заказов на маркетплейсе Wildberries перевалило за 1,9 миллиарда, а общая сумма покупок составила 1,669 триллиона рублей, информирует retail.ru. Число заказов на Ozon достигло 465 миллионов, общая сумма покупок вышла на уровень 832 миллиардов рублей.
По данным ТАСС, оборот онлайн-ретейлера Wildberries за 2022 год в сравнении с 2021 годом увеличился на 98%.