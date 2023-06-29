Модульбанк рассказал о работе нового сервиса для маркетплейсов

«Сейчас мы работаем с четырьмя странами. В Китае селлеры чаще всего закупают одежду, технику, товары для дома. В Киргизии и Узбекистане — готовую одежду и пошив под запрос. В Турции — также одежду, а еще ткани, текстиль», — пояснила Ирина Максюта, директор Модульбанка по маркетплейсам. Она также добавила, что среди всех этих стран на закупки в Турции потребуются немного большие затраты. Поставки товара осуществляют по морю, по железной дороге, фурами или самолетами. А значит, в плане логистики клиентам также обеспечивают выбор: между быстрыми и более выгодными предложениями.