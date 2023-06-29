Невьянский машиностроительный завод оснастили новейшей системой видеонаблюдения

МТС обеспечила широкополосный доступ в интернет всех производственных площадок ГК «Невьянский машиностроительный завод» в самом Невьянске, а также в Екатеринбурге, где расположен Инженерный центр компании. Связь между различными площадками осуществляется по двум VPN-каналам. Они гарантируют сохранность интеллектуальной собственности и коммерческой информации при передаче данных.