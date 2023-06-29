Невьянский машиностроительный завод оснастили новейшей системой видеонаблюдения

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Видеофиксация работы станков и механизмов в цехах старейшего предприятия Урала необходима для контроля соблюдения производственных процессов, техники безопасности на производстве и учета материально-технических средств.
На первом этапе на предприятии смонтировали 11 видеокамер в защищенном исполнении с EXIR-подсветкой и углом обзора до 77 градусов. Установленная система способна работать при любом уровне освещенности и температуре воздуха от -40 до + 60 градусов Цельсия.
Сигнал IP-видеокамер поступает в единую диспетчерскую предприятия и фиксируется 32-канальным промышленным видеорегистратором. Видеоконтент с этих камер доступен, как дистанционно в онлайн режиме, для просмотра руководителями производства, так и в записи для разбора нештатных ситуаций.
МТС обеспечила широкополосный доступ в интернет всех производственных площадок ГК «Невьянский машиностроительный завод» в самом Невьянске, а также в Екатеринбурге, где расположен Инженерный центр компании. Связь между различными площадками осуществляется по двум VPN-каналам. Они гарантируют сохранность интеллектуальной собственности и коммерческой информации при передаче данных.
Невьянский машиностроительный завод — пример стойкости российского бизнеса. С этого завода началась, когда-то самая известная, промышленная империя России, принадлежавшая заводчикам Демидовым. Предприятие сохранилось в течение трёх веков, благодаря неустанной модернизации. И мы рады участвовать в очередном витке этого процесса, — рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.
Невьянский завод, начавший свою историю, как первый чугунолитейный и железоделательный завод Урала, в первой четверти XVIII века выпускал продукции больше, чем все металлургические заводы европейской России вместе взятые. Впоследствии завод не единожды менял свой профиль работы.
Здесь отливали пушки, мортиры, фузеи и ядра для русской армии времен Северной войны и Отечественной войны 1812 года. На предприятии производили артиллерийские снаряды и ракеты в годы Великой Отечественной войны, осваивали производство комплектующих для космических ракет.
Сегодня основной продукцией Невьянского машиностроительного завода являются вилочные погрузчики под маркой «GEKA», компрессорные станции и другое оборудование для нефтегазодобывающей промышленности
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