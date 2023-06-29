О семье погибшего 6-летнего Далера рассказала директор школы в Екатеринбурге

При этом у нее уже было трое собственных детей и трое приемных. Ее супруг, находящийся на СВО, приедет в Екатеринбург 30 июня 2023 года для допроса у следователей. Школу, где около года работала женщина, посещали почти все дети в этой семье и, по словам сотрудников учреждения, Веронику любили ученики.