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О семье погибшего 6-летнего Далера рассказала директор школы в Екатеринбурге

29 июня 2023, 13:48
Фото: 1MI
Директор школы в Екатеринбурге, в которой работала Вероника Наумова, рассказала о ее семье, в которой воспитывался погибший шестилетний Далер.

Биологическую мать брата и сестры несколько лет назад лишили родительских прав, рассказала директор. Тогда девочку отправили в детдом, а младшего ребенка — в дом малютки, пишет «КП-Екатеринбург».

Мальчика Вероника взяла в семью в конце 2019 года. Изначально она хотела оформить опекунство только над его 15-летней сестрой, но так как детей нельзя было разлучать, ребенка тоже пришлось взять под опеку.

При этом у нее уже было трое собственных детей и трое приемных. Ее супруг, находящийся на СВО, приедет в Екатеринбург 30 июня 2023 года для допроса у следователей. Школу, где около года работала женщина, посещали почти все дети в этой семье и, по словам сотрудников учреждения, Веронику любили ученики.

По словам директора, последний раз она видела Далера в сентябре 2022 года. Также племянник мужа Вероники рассказал, что женщина плохо обращалась с ребенком, доводя его до тремора и потери сознания.

Кроме того, племянник сообщил, что моменты, когда мальчику становилось плохо, она заставляла записывать на видео, чтобы потом использовать его у психиатров как доказательство проблем опекаемого и оформить на него инвалидность. Вероника слова родственника отрицает и утверждает, что видео психиатрам никогда не показывала.

Директор также отметила, что на протяжении полугода многодетная мать жаловалась на поведение Далера и на то, что он все время убегает из дома. Однако, по мнению руководителя образовательного учреждения, к убийству ребенка могла иметь отношение его сестра, которая не испытывала любви к брату.

Напомним, тело шестилетнего мальчика нашли утром 29 июня 2023 года. Ранее Вероника сообщила о том, что опекаемый ребенок убежал из дома и пропал. Накануне, 28 июня, женщину задержали по подозрению в убийстве, и она призналась, что лишила Далера жизни.

Тело пропавшего 6-летнего Далера найдено в Екатеринбурге. Он мертв несколько месяцев
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