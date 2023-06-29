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Posted Сегодня, 16:03

Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

ОАЭ выражают протест послу Швеции из-за сожжения Корана

29 июня 2023, 16:03
В ОАЭ выразили глубокое беспокойство и негодование в отношении сожжения Корана в Швеции во время празднования Ид аль-Адха. Данное действие было осуждено как оскорбительное и неуважительное к религиозным чувствам мусульман.

Делегация из Министерства иностранных дел ОАЭ пригласила посла Швеции в страну для вручения ноты протеста, в которой выражается сильное недовольство и требуется объяснить причины и обстоятельства, позволившие произойти такому инциденту. Встреча прошла между директором департамента по европейским делам Министерства иностранных дел ОАЭ Аишой ас-Сувейди и шведским послом, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В ходе встречи было подчеркнуто важность уважения и соблюдения всех религий, а также необходимость предотвращения разжигания конфликтов на религиозной почве.

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