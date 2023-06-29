ОАЭ выражают протест послу Швеции из-за сожжения Корана

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Делегация из Министерства иностранных дел ОАЭ пригласила посла Швеции в страну для вручения ноты протеста, в которой выражается сильное недовольство и требуется объяснить причины и обстоятельства, позволившие произойти такому инциденту. Встреча прошла между директором департамента по европейским делам Министерства иностранных дел ОАЭ Аишой ас-Сувейди и шведским послом, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В ходе встречи было подчеркнуто важность уважения и соблюдения всех религий, а также необходимость предотвращения разжигания конфликтов на религиозной почве.