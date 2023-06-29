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Обвинение ужесточено подозреваемому в попытке поджога военкомата в Новоуральске

29 июня 2023, 09:24
Фото: 1MI
В Новоуральске ужесточили обвинение отношении мужчины, которого подозревают в попытке поджога военкомата.

Юрию вменили статью о прохождении обучения для терроризма, сообщается в картотеке Центрального окружного военного суда.

Мужчину обвиняют по ст. 205.3 («Прохождение обучения для терроризма»), ч. 1 ст. 205.1 («Содействие террористической деятельности»), а также ч. 1 ст. 30, ч. 2 п. «а» ст. 205 УК РФ («Подготовка к совершению теракта»).

В УФСБ отмечают, что мужчина намеревался кинуть коктейли Молотова в военкомат. Дома у него нашли все необходимое для осуществления задуманного. Взрывчатые устройства он изготовил самостоятельно, считает следствие.

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#Елена Озерова#Военкомат#Обвинение#Терроризм#Поджог военкомата#Новоуральск#Криминал#Свердловская область
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