Обвинение ужесточено подозреваемому в попытке поджога военкомата в Новоуральске

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
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Updated Сегодня, 09:26
Юрию вменили статью о прохождении обучения для терроризма, сообщается в картотеке Центрального окружного военного суда.
Мужчину обвиняют по ст. 205.3 («Прохождение обучения для терроризма»), ч. 1 ст. 205.1 («Содействие террористической деятельности»), а также ч. 1 ст. 30, ч. 2 п. «а» ст. 205 УК РФ («Подготовка к совершению теракта»).
В УФСБ отмечают, что мужчина намеревался кинуть коктейли Молотова в военкомат. Дома у него нашли все необходимое для осуществления задуманного. Взрывчатые устройства он изготовил самостоятельно, считает следствие.