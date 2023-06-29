tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 июня 2023, 14:41

Published 29 июня 2023, 14:41

Modified 29 ноября 2024, 18:47

Updated 29 ноября 2024, 18:47

Опекуна 6-летнего Далера подозревают в убийстве, а в Тагиле выбран почетный гражданин

Опекуна 6-летнего Далера подозревают в убийстве, а в Тагиле выбран почетный гражданин

29 июня 2023, 14:41
Фото: Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Опекуна 6-летнего Далера подозревают в убийстве, а в Нижнем Тагиле выбран почетный гражданин. Рассказываем о самых резонансных событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 29 июня.

Опекуна пропавшего 6-летнего мальчика Далера подозревают в его убийстве. Вероника призналась, что ребенок мертв с декабря. Она утверждает, что он купался в ванной под присмотром старшей сестры и утонул. Следователям опекун показала, где хранила тело ребенка — все это время оно лежало в сумке в гараже.

Опекун 6-летнего Далера из Екатеринбурга созналась в совершении преступления
Узнать подробнее

Единственным почетным гражданином города выбран вице-президент ЕВРАЗа Денис Новоженов. Его кандидатура была единственной в списке претендентов. 21 из 22 депутатов проголосовал «за», кто отдал голос против — неизвестно.

Депутаты выбрали вице-президента ЕВРАЗ Новоженова почетным гражданином Нижнего Тагила
Узнать подробнее

Трамваи на Тагилстрой через путепровод на улице Циолковского в Нижнем Тагиле запустят до конца июля. А до конца августа — определенные работы будут завершены. Работами занимается подрядчик — ООО «Уралстроймонтаж».

Движение трамваев по путепроводу на Циолковского в Нижнем Тагиле запустят в июле
Узнать подробнее

Прокуратуре не удалось доказать причастность «Уралхимпласта» к мусору в карьере Новоасбеста. Ведомство требовало с предприятия 13,4 млн рублей, но исковые требования были отклонены.

Прокуратура не смогла доказать причастность УХП к мусору в карьере под Нижним Тагилом
Узнать подробнее

Диоксид азота в 2,5 раза превышал норму в Нижнем Тагиле 29 июня. Замеры проходили возле железнодорожного вокзала при температуре +16 градусов и безветренной погоде.

#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Ребенок#Свердловская область#Уголовное дело#Воздух#Почетный гражданин#Екатеринбург#Диоксид азота#Опекун
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика