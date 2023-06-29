Опекуна 6-летнего Далера подозревают в убийстве, а в Тагиле выбран почетный гражданин

Опекуна пропавшего 6-летнего мальчика Далера подозревают в его убийстве. Вероника призналась, что ребенок мертв с декабря. Она утверждает, что он купался в ванной под присмотром старшей сестры и утонул. Следователям опекун показала, где хранила тело ребенка — все это время оно лежало в сумке в гараже.