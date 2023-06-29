Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
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Опекуна пропавшего 6-летнего мальчика Далера подозревают в его убийстве. Вероника призналась, что ребенок мертв с декабря. Она утверждает, что он купался в ванной под присмотром старшей сестры и утонул. Следователям опекун показала, где хранила тело ребенка — все это время оно лежало в сумке в гараже.
Единственным почетным гражданином города выбран вице-президент ЕВРАЗа Денис Новоженов. Его кандидатура была единственной в списке претендентов. 21 из 22 депутатов проголосовал «за», кто отдал голос против — неизвестно.
Трамваи на Тагилстрой через путепровод на улице Циолковского в Нижнем Тагиле запустят до конца июля. А до конца августа — определенные работы будут завершены. Работами занимается подрядчик — ООО «Уралстроймонтаж».
Прокуратуре не удалось доказать причастность «Уралхимпласта» к мусору в карьере Новоасбеста. Ведомство требовало с предприятия 13,4 млн рублей, но исковые требования были отклонены.
Диоксид азота в 2,5 раза превышал норму в Нижнем Тагиле 29 июня. Замеры проходили возле железнодорожного вокзала при температуре +16 градусов и безветренной погоде.