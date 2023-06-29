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Опекуна 6-летнего Далера подозревают в убийстве, а в Тагиле выбран почетный гражданин

29 июня 2023, 14:41
Фото: Midjourney
Опекуна 6-летнего Далера подозревают в убийстве, а в Нижнем Тагиле выбран почетный гражданин. Рассказываем о самых резонансных событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 29 июня.

Опекуна пропавшего 6-летнего мальчика Далера подозревают в его убийстве. Вероника призналась, что ребенок мертв с декабря. Она утверждает, что он купался в ванной под присмотром старшей сестры и утонул. Следователям опекун показала, где хранила тело ребенка — все это время оно лежало в сумке в гараже.

Опекун 6-летнего Далера из Екатеринбурга созналась в совершении преступления
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Единственным почетным гражданином города выбран вице-президент ЕВРАЗа Денис Новоженов. Его кандидатура была единственной в списке претендентов. 21 из 22 депутатов проголосовал «за», кто отдал голос против — неизвестно.

Депутаты выбрали вице-президента ЕВРАЗ Новоженова почетным гражданином Нижнего Тагила
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Трамваи на Тагилстрой через путепровод на улице Циолковского в Нижнем Тагиле запустят до конца июля. А до конца августа — определенные работы будут завершены. Работами занимается подрядчик — ООО «Уралстроймонтаж».

Движение трамваев по путепроводу на Циолковского в Нижнем Тагиле запустят в июле
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Прокуратуре не удалось доказать причастность «Уралхимпласта» к мусору в карьере Новоасбеста. Ведомство требовало с предприятия 13,4 млн рублей, но исковые требования были отклонены.

Прокуратура не смогла доказать причастность УХП к мусору в карьере под Нижним Тагилом
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Диоксид азота в 2,5 раза превышал норму в Нижнем Тагиле 29 июня. Замеры проходили возле железнодорожного вокзала при температуре +16 градусов и безветренной погоде.

Диоксид азота превысил норму в 2,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 29 июня
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Депутаты выбрали вице-президента ЕВРАЗ Новоженова почетным гражданином Нижнего Тагила
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